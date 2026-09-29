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  • El gos llop txecoslovac, passejant pels carrers de la Massana. | Lector
Alex Montero Carrer
  • Societat
Confirmació oficial

Andorra té registrats 19 gossos llop txecoslovacs, sis a la Massana, tot i que no consta cap exemplar desaparegut

Banders confirma que l’animal observat és d’aquesta raça i assenyala que «no ha mostrat cap comportament agressiu envers les persones»

«El Cos de Banders confirma que l’animal observat a la Massana no és un llop salvatge, sinó un gos de raça llop txecoslovac». Així ho han comunicat fonts oficials de l’ens a aquesta casa després dels dubtes generats per les imatges enregistrades el passat dijous a la nit, en les quals la morfologia de l’animal feia pensar inicialment en la possible presència d’un llop en una zona pròxima a nuclis habitats. La confirmació coincideix amb la primera valoració feta per l’Associació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA), la qual ja havia apuntat, després de consultar-ho amb Banders, que per les imatges semblava un exemplar d’aquesta raça.

En aquest sentit, les dades oficials permeten també actualitzar el nombre d’exemplars presents al Principat, apuntant que, «segons el Registre d’Animals de Companyia, actualment consten 19 exemplars d’aquesta raça registrats al país, sis dels quals a la parròquia de la Massana». Val a dir que la xifra és superior als set exemplars que ARPA havia assenyalat inicialment a partir de les dades de què disposava en el moment de l’avistament, i, tot i que que sis dels animals registrats es troben precisament a la parròquia massanenca, «a hores d’ara no s’ha rebut cap denúncia relacionada amb la desaparició o pèrdua d’un gos llop txecoslovac», per la qual cosa encara no es pot establir a quin exemplar correspon l’animal enregistrat al vídeo.

«Les observacions efectuades indiquen que l’animal no ha mostrat cap comportament agressiu ni envers les persones ni envers altres animals», han afegit des de Banders, en línia amb les paraules emeses des d’ARPA, qui havia recomanat mantenir la distància i evitar qualsevol intent de persecució o captura: «En un animal amb una resposta de fugida molt marcada, això pot provocar que recorri encara més distància o que acabi travessant una carretera», recomanant també anotar el lloc, l’hora i la direcció en què es desplaça i, sempre que es pugui fer sense apropar-s’hi, obtenir alguna fotografia o vídeo abans d’avisar les autoritats.

Finalment, i pel que fa a la possibilitat que hi hagi nous llops salvatges detectats al Principat, Banders ha descartat que existeixin indicis recents més enllà dels que ja tenia registrats: «No s’ha tingut constància de cap nou avistament, fotografia o enregistrament que pugui correspondre a aquesta espècie des de l’observació registrada el mes de juny», han informat, arran, especialment, de la detecció esporàdica d’un llop salvatge a la vall del Madriu-Perafita-Claror, després que Medi Ambient informés d’unes imatges captades el setembre del 2025 a través d’una càmera de fototrampeig col·locada per l’entitat.

[Amb vídeo]: Un animal amb aparença de llop es deixa veure al país, però tot apunta que seria un gos txecoslovac

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