Els treballadors de la Fundació Meritxell interrompen l’acte inaugural amb xiulets per reclamar millores laborals

Una forta xiulada i les protestes d’una part dels treballadors de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) han marcat aquest dimarts la conferència inaugural de l’entitat. Una part de la plantilla s’ha aixecat de les cadires i ha interromput en diverses ocasions el discurs de la directora general, Celine Mandicó, per reclamar millores en les condicions laborals i mostrar el malestar per una negociació del conveni col·lectiu que fa tres anys que s’allarga, segons ha informat RTVA. Així, la protesta s’ha produït durant un acte institucional al Centre de Congressos, amb presència del patronat i de representants del Govern, i ha ‘servit’ per reclamar un conveni digne o salaris proporcionals a la responsabilitat i la complexitat de les funcions, entre altres.
Mandicó ha reconegut el malestar existent i ha qualificat les reivindicacions de la plantilla de «demandes legítimes», admetent que la negociació col·lectiva «està prenent el seu temps». Tot i això, ha defensat que «hi ha una voluntat» d’arribar a un acord i ha situat el tancament del conveni col·lectiu a finals d’aquest any o principis del 2027. A tot això s’hi suma la redistribució de la jornada laboral d’una part dels professionals, un altre dels elements que ha incrementat la tensió dins l’entitat. La directora general ha explicat que la mesura afecta un «petit col·lectiu» i ha volgut deixar clar que «no es tracta d’una situació en què la persona hagi de treballar més hores del seu contracte», sinó d’una reorganització de la jornada derivada de l’increment de l’atenció directa.
La protesta s’ha produït amb presència del patronat i de representants del Govern i ha ‘servit’ per reclamar un conveni digne, salaris proporcionals a la responsabilitat
Tanmateix, i sobre el clima que es viu actualment a l’ens, Mandicó ha reconegut que «s’han ajuntat dues coses»: d’una banda, la tensió generada per l’allargament de la negociació del conveni col·lectiu i, de l’altra, els canvis aplicats a principi de curs en la dedicació horària d’aquest grup de professionals. «Tot això conflueix ara mateix», ha apuntat, tot afegint que la negociació laboral està vinculada també al nou conveni entre la Fundació i el Govern, el qual encara no s’ha formalitzat. Mandicó ha admès aquesta relació i ha comparat el procés amb «un puzle» en què «s’han d’encaixar totes les peces», reiterant que el conveni col·lectiu es tancarà «d’aquí a poc».
Precisament, sobre aquest nou conveni amb Govern, la directora de la Fundació ha confirmat que incorporarà diverses millores en els serveis que presta l’entitat, com el reforç del programa de detecció precoç, amb l’objectiu d’actuar en edats primerenques per prevenir dificultats i evitar, en determinats casos, que una discapacitat es pugui consolidar. A més, el nou acord també preveu canvis a la residència l’Albó, on es projecta crear una unitat de convivència específica per a persones amb discapacitat que presentin problemes de salut mental o perfils més complexos.