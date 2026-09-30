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  • El secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Sauri, i el director del Lycée Comte de Foix, Olivier Salvan. | El Periòdic / S.G.B.
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Donació de sang

La Creu Roja es marca el repte d’arribar fins a les 300 donacions en la nova campanya al Lycée Comte de Foix

La iniciativa se celebrarà els dies 13, 14 i 15 d’octubre amb la implicació dels alumnes i amb l’objectiu d’assolir les 1.500 a finals d’aquest any

La Creu Roja Andorrana inicia la seva quarta campanya de donació de sang al Lycée Comte de Foix sota el lema ‘La sang també escriu futurs’ durant els dies 13, 14 i 15 d’octubre, marcant-se com a objectiu arribar a les 100 donacions diàries. El director del centre educatiu, Olivier Salvan, ha declarat durant la presentació que aquesta campanya tindrà un vessant pedagògic i que els alumnes hi participaran directament en l’organització, l’acollida i l’acompanyament dels donants. «Aquesta dimensió pedagògica és present i és necessària en aquesta iniciativa. Per al centre, l’objectiu és que els alumnes puguin tenir una experiència real de contacte amb el públic, treballar amb els col·laboradors i amb els diferents actors del territori andorrà, perquè això també és important».

En aquest sentit, Salvan també ha posat en valor que «és important preparar-los per convertir-se en futurs adults, treballant la solidaritat, el compromís i el sentit de la responsabilitat que esperem d’un alumne». Altrament, el secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Sauri, ha recordat que aquesta campanya està oberta a tota la població i ha esmentat que el nombre de persones que hi han participat ha augmentat en cada edició, a excepció de l’any passat: «Vam començar amb 275 donacions aquí, després en vam tenir 382 i l’any passat, 311. Sempre hi ha circumstàncies que hi influeixen», ha apuntat durant la presentació d’avui dimecres.

«És important preparar-los per convertir-se en futurs adults, treballant la solidaritat, el compromís i el sentit de la responsabilitat que esperem d’un alumne» – Olivier Salvan

Tanmateix, Sauri veu amb optimisme aquesta campanya i espera poder arribar a les 1.500 donacions cap a finals d’any: «Si arribem a final d’any a les 1.500 donacions, que és sempre la nostra xifra de referència. Després encara hi haurà la campanya de la Universitat d’Andorra. Seran dos dies: un dia a la Universitat, a Sant Julià, i un altre dia en un altre emplaçament. No sé exactament quina xifra portem aquest any, però arribar a les 1.500 és una xifra assumible». Amb aquestes declaracions, també ha aprofitat per remarcar que actualment el Banc de Sang i Teixits de Catalunya disposa d’unes 6.200 bosses, una xifra que, si bé no consideren alarmant, sí que és baixa: «N’hi hauria d’haver moltes més».

Per altra banda, ha assenyalat que normalment hi ha entre un 10% i un 20% de baixes: «Un 10% correspon a persones que, per motius personals, finalment no es presenten, i un altre percentatge correspon a persones que, en el moment de donar sang, no poden fer-ho». De totes maneres, ha destacat que abans de començar la promoció ja constaven 20 reserves per al 13 d’octubre, 14 per al dia 14 i vuit per al dia 15, tot recordant que qualsevol persona interessada pot accedir al web d’inscripció del Banc de Sang i Teixits, en què hi ha un qüestionari que ajudarà a saber si la persona en qüestió compleix els requisits per donar. «No s’ha de venir en dejú; ben al contrari, cal venir havent menjat bé i, sobretot, ben hidratat. És molt important venir ben preparat, perquè la sang tingui les condicions adequades i evitar possibles baixades de tensió», ha recordat Sauri.

El Principat registra més de 1.600 donacions de sang de cordó umbilical i supera els 700 donants de medul·la òssia

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