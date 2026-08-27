L’Aliança celebra la nova ruta amb París, tot i el reclam de «potenciar el tren amb l’Ospitalet» per reforçar la connexió

La possible incorporació d’una connexió aèria regular entre l’aeroport d’Andorra-la Seu i París ha estat rebuda positivament per l’Aliança Andorrano-Francesa. Així ho ha expressat en declaracions a EL PERIÒDIC el president de l’entitat, Jean Michel Armengol, qui veu en la futura ruta una oportunitat per reforçar els vincles entre els dos països i facilitar uns desplaçaments que actualment poden resultar especialment llargs. «Se’n parla de fa molts anys i crec que és una decisió que permetrà facilitar l’accés des de França», ha assenyalat.
Així, un dels principals canvis destacats per Armengol és, precisament, la reducció del temps necessari per arribar fins a la capital francesa, ja que, actualment, el trajecte des d’Andorra fins al centre de París, passant per Tolosa, pot comportar més de sis hores de desplaçament. D’aquesta manera, disposar d’un vol des de l’aeroport de la Seu permetria reduir considerablement aquesta durada, alhora que podria servir també per «obrir noves rutes turístiques i agilitzar els desplaçaments entre Andorra i França».
«Se’n parla de fa molts anys […] Per a molts residents francesos serà una bona oportunitat de mantenir intercanvis amb el seu país d’origen» – Jean Michel Armengol
A més, el president de l’Aliança Andorrano-Francesa també ha posat en valor la incidència directa en les persones que mantenen vincles habituals entre ambdós territoris: «Per a molts residents francesos serà una bona oportunitat de mantenir intercanvis amb el seu país d’origen», ha apuntat Armengol, tot afegint que també podria facilitar els trajectes dels andorrans que viuen o estudien a França. En l’àmbit cultural i educatiu, a més, considera que una connexió directa permetria agilitzar els intercanvis i «obrir noves pistes de projectes entre Andorra i França».
Ara bé, des de l’entitat també apunten que la millora de les comunicacions amb França no s’hauria de limitar al transport aeri. I és que, malgrat reconèixer la importància de la futura ruta amb París, Armengol ha defensat que cal «potenciar el tren amb l’Ospitalet» i reforçar les connexions d’autobús que permetin arribar-hi des del Principat. Una alternativa que, a parer seu, i a més de diversificar les possibilitats de desplaçament cap al país veí, també seria destacable pel seu vessant més sostenible i ecològic.
La Cambra veu una oportunitat per a les empreses i Andorra Turisme un «mercat estratègic»
Des de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis també es fa una valoració positiva de l’anunci, considerant el seu president, Josep Maria Mas, que suposaria «un pas endavant en la connectivitat internacional d’Andorra cap a França i, per extensió, cap a Europa». En aquest sentit, Mas ha posat en relleu el pes de París com «una gran capital europea i un important centre econòmic, empresarial i institucional», destacant, doncs, que disposar d’una connexió directa facilitaria els desplaçaments d’empresaris i professions. «De ben segur, que pot tenir un impacte positiu en l’activitat comercial per a les empreses i per al conjunt de l’economia del país», ha afirmat.
Tanmateix, i tot i la valoració favorable, el màxim dirigent de la cambra sí que ha volgut posar el focus en les condicions amb les quals s’hauria d’operar la futura connexió perquè aquesta pugui respondre realment a les necessitats del país: «Considerem important que aquesta nova connexió tingui una bona freqüència, uns horaris útils per al teixit empresarial i, sobretot, que sigui una ruta sostenible i consolidada en el temps», ha assenyalat, insistint que l’objectiu no ha de ser només obrir una línia, sinó aconseguir que aquesta «sigui realment útil per a empreses, ciutadania i visitants».
«Considerem important que tingui una bona freqüència, uns horaris útils per al teixit empresarial i, sobretot, que sigui una ruta consolidada en el temps» – Josep Maria Mas
Així doncs, per al president de la Cambra la qüestió va molt més enllà de la incorporació d’una nova destinació, ja que, a parer seu, «per a un país com Andorra, que necessita estar ben connectat amb els principals mercats europeus, ampliar les connexions aèries és una qüestió de competitivitat». En aquest sentit, considera, doncs, que París, juntament amb les actuals connexions amb Madrid i Palma, permet avançar en aquesta direcció, alhora que representa «una oportunitat per continuar obrint Andorra a Europa i reforçant la seva competitivitat i projecció internacional».
Per altra banda, des d’Andorra Turisme han apuntat que la possible nova ruta pot generar noves oportunitats per al sector turístic i contribuir a millorar la connectivitat del Principat. En aquest àmbit, l’entitat posa especialment el focus en el pes del mercat francès: «França és un mercat estratègic per a Andorra i disposar d’una connexió directa amb París pot facilitar l’accés des d’un dels principals països emissors». Facilitar l’arribada directa de visitants francesos no seria l’únic avantatge per a la parapública, la qual destaca també les possibilitats que ofereix París com a centre de connexions internacionals. I és que, segons assenyalen, la ruta permetria «apropar Andorra a un important hub internacional» i «contribuir tant a reforçar l’arribada de visitants francesos com a ampliar les possibilitats d’accés des d’altres mercats».
Condicions mínimes
Val a dir que el plec de bases publicat aquest dijous ja estableix algunes de les condicions mínimes que haurà de complir la futura connexió amb París. Entre aquestes, es preveu que la ruta disposi de com a mínim dues freqüències setmanals i que sigui operada amb aeronaus tipus ATR o de característiques similars, amb una capacitat mínima de 48 passatgers, tot i que, en períodes amb una demanda més elevada, es podran emprar aparells de més capacitat. A més, i pel que fa al punt d’arribada a la capital francesa, la preferència se situa, ara per ara, en els aeroports de Charles de Gaulle i Orly, mentre que l’alternativa seria Beauvais-Tillé.