Els comuns portaran al setembre la llei per garantir la consulta institucional abans de decisions que els afectin

Si bé la sessió d’avui del Comú de la Massana ha tingut com a eix central el renovat pla de pensions d’aquí en endavant (i com a principal punt d’interès públic), també ho ha sigut altrament conèixer una aprovació en referència a la proposició de llei de concertació i consulta institucional dels ens comunals, la qual s’ha formulat al ple amb l’objectiu de «reforçar la participació de les administracions en totes aquelles iniciatives que afectin directament les seves competències o el seu funcionament». Ho ha informat aquest dilluns la cònsol de la parròquia, Eva Sansa, tot concretant que el text està ja definit i llest perquè al setembre (és a dir, al moment del retorn parlamentari) entri a tràmit amb la clara voluntat de «cobrir una mancança existent».
De manera que ha tornat a la palestra comunal un tema que també feia temps que es reflexionava i que, tot just avui, ha rebut llum verda: «És cert que actualment no hi ha cap procediment formal i estable de consulta envers nosaltres», ha fet saber Sansa, deixant caure a la premsa que «tota classe de decisions» haurien de ser informades cap a aquesta part que impliquen les cases comunes, com reconèixer l’antiguitat de tots els membres interins que conformen el Consell General, el qual «ha tingut un impacte directe en els comuns».
«Aquesta proposició de llei no s’ha de veure com una eina de control i, per tant, de contrapoder cap a la branca legislativa, sinó com una mesura per al progrés natural d’una societat evolucionada» – Eva Sansa
La idea es presenta així com una aprovació a poder «informar i proposar canvis» de darrera hora o necessitat davant alguna resposta o problemàtica greu. «Sí que és cert que altres lleis, com ara la del sol, les hem treballat estretament amb el Govern i en plena conscienciació», ha sincerat la cònsol de la Massana.
En aquest sentit, Sansa ha concretat que ja s’ha dut a terme una primera reunió amb els grups parlamentaris i aquests «han vist coherent la proposta per al cas d’aquelles qüestions que afectin de forma directa a les administracions del comú», tot concloent que no «no s’ha de veure aquesta opció com un contrapoder, sinó d’un progrés cap a una societat més evolucionada i conscient». La idea és, segons preveuen des de la Casa Comuna, «poder-ho aprovar abans que conclogui el mandat actual». Relacionat amb l’anterior, també ha sigut d’interès saber que una intenció que persegueixen ara els comuns és institucionalitzar la reunió de consols, amb l’objectiu de «reforçar el diàleg i la participació d’aquests ens en les seves decisions que els afectin».
El dipòsit d’Escàs, un altre punt del dia
Les pensions i la llei per regular la reunió de cònsols no ha sigut tot el que ha deixat una sessió plenària que s’ha notat que era de juliol (per no comptar amb la minoria). A banda d’aquests punts del dia, ha sigut igual de pertinent conèixer l’adjudicació referent a les obres de refecció de les captacions i del dipòsit d’Escàs. Sobre això, ha tingut a dir el conseller d’Obres, Kevin Poulet, qui ha detallat que amb l’operació es recuperen les tres captacions de la zona; sent aquestes les del Canal Gran, Pregona i Corb, com també refer tot el dipòsit.
Demanat pels mitjans a entrar una mica més detalls de la transacció, el també conseller d’Aigües ha fet saber que són part d’uns treballs per «guanyar en eficiència de les instal·lacions hídriques», fent entendre que la forta inversió comunal a les xarxes d’aigua (que no es veuen per trobar-se sota terra) «ja s’està notant a la parròquia i ens aporten tranquil·litat». També ha fet saber que, tot i les onades de calor, la xarxa està «més que preparada en trobar-se ara mateix tots els dipòsits plens«.
«Són unes inversions que ja tenen un impacte en la millora de la xarxa d’aigua. De fet, podem estar tranquils perquè tots els dipòsits estan plens» – Kevin Poulet
Respecte als terminis previstos, l’encarregat de sector ha tipificat que s’estima en nou setmanes, i que a principis de legislatura es va aprovar un plurianual a aquest efecte de 2,5 milions d’euros invertits, dels quals ja apugen als 5,6 i en acabar els quatre anys serà de vuit milions.
Altres afers de la parròquia
Al mateix temps, i en una sessió de consell comunal de gairebé una hora, també s’ha tractat altres temes com el nomenament temporal d’una persona del règim especial, que s’ha xifrat en 17.600 euros i en uns 200.000 euros el seu manteniment en termes de seguretat social. Un punt aprovat de forma unànime com també ha estat el d’incloure una formació addicional en termes d’ensenyament d’instruments de corda fregada, la qual s’ha detectat «insuficient i amb noves necessitats en aquest camp», el qual es finançarà amb romanent de tresoreria. Finalment, la cònsol ha mencionat una errada que hi havia en una fitxa urbanística del darrer POUP, en concret la N12, que ve en qualitat de l’any 2012 mitjançant una correcció.