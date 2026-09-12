Govern assegura que la ‘protesta’ dels bombers «no afecta la capacitat del cos» i defensa les inversions impulsades

«El posicionament actual dels representants dels bombers no afecta la capacitat operativa del cos». Amb aquesta afirmació, Govern ha deixat clar que la decisió del SIB A-118 de deixar de fer hores extres i formacions no compromet el funcionament del servei, assenyalant que des de l’ens es «respecta la decisió, però es vol posar l’accent en el diàleg mantingut els darrers mesos i en les actuacions concretes impulsades». Cal recordar que les mesures acordades ja van entrar en vigor ahir divendres, després que el sindicat considerés una «manca d’avenços satisfactoris» amb l’Executiu i el Ministeri d’Interior, encapçalat per Ester Molné.
Així, i en relació amb les reivindicacions plantejades pels representants sindicals, l’ens governamental reconeix que encara hi ha qüestions pendents de resoldre, tot i considerar que ja s’està treballant per donar-hi resposta. «Govern és conscient que hi ha reptes però s’estan abordant», han afirmat fonts oficials, tot recordant que durant els darrers mesos ja s’han celebrat diverses reunions amb la direcció i els representants del cos. Paral·lelament, han posat en relleu que entre el 2021 i el 2026 s’ha produït un increment dels recursos destinats al Departament de Bombers, tant en personal com en mitjans materials.
«Tota aquesta informació es va presentar a la caserna central en una trobada a la qual no van assistir els representants del SIB A-118» – Govern d’Andorra
«Hi ha més recursos, més inversió, més personal previst i voluntat de continuar treballant des del diàleg», han afegit, destacant que, de cara al pròxim exercici, el pressupost preveu incorporar sis noves places de bombers i dues més per al Centre de Control Operatiu, a les quals se sumaran les millores retributives, la carrera horitzonal, noves inversions en vehicles i equipaments, i la planificació del relleu generacional. A més, les mateixes fonts han fet referència a la trobada celebrada a la caserna central per donar a conèixer les actuacions previstes, posant el focus en què a aquesta «no van assistir els representants del SIB A-118».
Així, la resposta de l’Executiu arriba després que l’assemblea extraordinària de l’ens sindical aprovés per majoria absoluta deixar de fer hores extres de caràcter voluntari i de participar en les formacions que actualment es desenvolupen dins del mateix Cos de Bombers. Entre altres qüestions, el SIB A-118 reclama un reposicionament salarial de l’1,66%, canvis en els criteris d’avaluació per progressar professionals, dotacions mínimes als diferents parcs i un pla de renovació de la flota.