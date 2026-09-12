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Govern assegura que la ‘protesta’ dels bombers «no afecta la capacitat del cos» i defensa les inversions impulsades

L’Executiu sosté que «hi ha més recursos, més inversió i més personal previst» i reivindica la voluntat de continuar treballant des del diàleg

«El posicionament actual dels representants dels bombers no afecta la capacitat operativa del cos». Amb aquesta afirmació, Govern ha deixat clar que la decisió del SIB A-118 de deixar de fer hores extres i formacions no compromet el funcionament del servei, assenyalant que des de l’ens es «respecta la decisió, però es vol posar l’accent en el diàleg mantingut els darrers mesos i en les actuacions concretes impulsades». Cal recordar que les mesures acordades ja van entrar en vigor ahir divendres, després que el sindicat considerés una «manca d’avenços satisfactoris» amb l’Executiu i el Ministeri d’Interior, encapçalat per Ester Molné.

Així, i en relació amb les reivindicacions plantejades pels representants sindicals, l’ens governamental reconeix que encara hi ha qüestions pendents de resoldre, tot i considerar que ja s’està treballant per donar-hi resposta. «Govern és conscient que hi ha reptes però s’estan abordant», han afirmat fonts oficials, tot recordant que durant els darrers mesos ja s’han celebrat diverses reunions amb la direcció i els representants del cos. Paral·lelament, han posat en relleu que entre el 2021 i el 2026 s’ha produït un increment dels recursos destinats al Departament de Bombers, tant en personal com en mitjans materials.

«Tota aquesta informació es va presentar a la caserna central en una trobada a la qual no van assistir els representants del SIB A-118» – Govern d’Andorra

«Hi ha més recursos, més inversió, més personal previst i voluntat de continuar treballant des del diàleg», han afegit, destacant que, de cara al pròxim exercici, el pressupost preveu incorporar sis noves places de bombers i dues més per al Centre de Control Operatiu, a les quals se sumaran les millores retributives, la carrera horitzonal, noves inversions en vehicles i equipaments, i la planificació del relleu generacional. A més, les mateixes fonts han fet referència a la trobada celebrada a la caserna central per donar a conèixer les actuacions previstes, posant el focus en què a aquesta «no van assistir els representants del SIB A-118».

Així, la resposta de l’Executiu arriba després que l’assemblea extraordinària de l’ens sindical aprovés per majoria absoluta deixar de fer hores extres de caràcter voluntari i de participar en les formacions que actualment es desenvolupen dins del mateix Cos de Bombers. Entre altres qüestions, el SIB A-118 reclama un reposicionament salarial de l’1,66%, canvis en els criteris d’avaluació per progressar professionals, dotacions mínimes als diferents parcs i un pla de renovació de la flota.

Els bombers decideixen deixar de fer hores extres i formacions externes davant la manca d’avenços amb Govern

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