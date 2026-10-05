Gili situa entre un any i mig i dos anys el retard dels pisos del Pessebre, grosso modo, i apunta al ritme de l’Executiu

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha situat entre un any i mig i dos anys l’endarreriment que acumula el projecte dels habitatges públics de l’avinguda del Pessebre respecte a les previsions amb què es va posar en marxa. Així ho ha exposat aquest dilluns durant el Consell de Comú, en què la corporació ha adjudicat els treballs d’adequació dels locals de la planta baixa de l’edifici que acolliran el nou Espai Lleure. Segons ha recordat Gili, el conveni de col·laboració es va signar poc abans de les darreres eleccions i aleshores es treballava amb un termini de 16 mesos. «És certament un endarreriment com a mínim d’un any i mig, però crec que d’un any i mig o dos anys», ha apuntat, tot puntualitzant que feia el càlcul de manera aproximada.
A l’hora d’explicar aquesta demora, la mandatària comunal ha posat part del focus en la manera com Govern ha desenvolupat el projecte. «Ha agafat el seu ritme, ho ha anat adjudicant per fases i, evidentment, a cada fase es demana fer un nou punt de la burocràcia administrativa», ha detallat. En aquest sentit, ha admès que, si el projecte hagués depès exclusivament del comú, «una mica d’endarreriment probablement també hauríem tingut», però ha incidit en el procediment escollit: «Si ho haguéssim fet en un sol plec, evidentment no hi hauria hagut tants retards». A tot plegat hi ha afegit que durant el procés també es va produir una modificació del projecte.
«Govern ha agafat el seu ritme, ho ha anat adjudicant per fases i, evidentment, a cada fase es demana fer un nou punt de la burocràcia administrativa»– Rosa Gili
Precisament, el Consell de Comú d’aquesta tarda ha donat el vistiplau l’adjudicació dels treballs d’acabats interiors i instal·lacions dels locals del número 60 de l’avinguda del Pessebre. Es tracta d’uns espais d’aproximadament 130 metres quadrats situats a la planta baixa de l’edifici d’habitatges públics de lloguer a preu assequible, els quals acolliran el nou Espai Lleure. L’equipament, val a dir, també podrà aprofitar com a zona exterior la plaça de 300 metres quadrats ubicada al mateix edifici i la previsió és que els treballs s’executin en cinc mesos.
L’actuació s’ha adjudicat per 440.171,41 euros, ascendit el suplement de crèdit a 260.353,58 euros. Sobre la diferència respecte als 150.000 euros previstos inicialment, Gili ha mencionat que aquella primera estimació es va fer quan encara no estava definit amb exactitud què s’havia d’executar als locals i, per tant, ha rebutjat considerar la diferència com un sobrecost. Sí que ha reconegut, però, que l’endarreriment ha tingut un efecte sobre el preu: «Si ho haguéssim adjudicat fa un any o dos anys», la corporació s’hauria estalviat l’impacte de «la pujada anual del cost de la construcció».
Quant al suplement de crèdit, el cònsol menor, Quim Dolsa, ha remarcat que els recursos continuaran dins del pressupost comunal i que procediran de partides que la corporació ja sap que no executarà enguany. En aquest punt, Gili ha precisat que una part prové de recursos previstos per a instal·lacions esportives del Falgueró, on s’havia pressupostat una quantitat superior a la finalment necessària, així com d’altres partides vinculades a instal·lacions d’espais de lleure. D’aquesta manera, la modificació no implica incrementar el pressupost global de la corporació.