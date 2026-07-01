Govern rebutja els retrets de Gili sobre els pisos del Pessebre i manté que les obres acabaran dins el termini previst

El Govern ha sortit al pas aquest dimecres de les declaracions de la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, qui havia assegurat que la construcció dels pisos públics de l’avinguda del Pessebre està «anant molt tard». Així, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha defensat que les obres avancen d’acord amb el calendari establert i ha afirmat que «res fa preveure que hi hagi un decalatge o una situació diferent que retardi» la finalització del projecte, prevista per al gener del 2027.
En aquesta línia, Casal ha recordat que aquesta promoció és «una infraestructura que s’ha fet de manera compartida amb el comú» i que la darrera fase de les obres es va iniciar fa aproximadament un any amb un termini d’execució de 18 mesos. Per aquest motiu, ha rebutjat les afirmacions de Gili i ha assegurat que les seves declaracions «són domatge, saben greu».
Altrament, el ministre també ha respost a la preocupació expressada per la cònsol sobre la situació de l’habitatge. I és que, tot i afirmar que entén aquesta inquietud, ha aprofitat per reclamar una major implicació del Comú d’Escaldes-Engordany en les eines compartides de gestió. «Si tan preocupada està, també pot fer la introducció de les dades necessàries a la plataforma SICAR perquè entre tots puguem anar avançant», ha manifestat.