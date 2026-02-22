Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, anterior cònsol major de la parròquia. | ANA / I.M.
Agències
Regulació del creixement urbanístic

Gili exigeix “anar de bracet” amb el Govern i reclama que es faci consulta comunal abans de legislar en urbanisme

La cònsol major d’Escaldes-Engordany critica que amb la llei Òmnibus “ningú ens va demanar res” i defensa institucionalitzar canals

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha tornat a reclamar una millor coordinació institucional en matèria urbanística amb l’Executiu i el Consell General. En el marc del debat sobre les torres i el POUP, Gili ha recordat que, malgrat que l’urbanisme és competència comunal, moltes decisions acaben depenent també de l’administració general. “Quan es fa la llei Òmnibus, que entra al Govern i la vota el Consell General, ningú ens va demanar res, malgrat que l’urbanisme és una competència nostra”, ha afirmat.

“Quan es fa la llei Òmnibus, que entra al Govern i la vota el Consell General, ningú ens va demanar res, malgrat que l’urbanisme és una competència nostra” – Rosa Gili

La cònsol ha defensat que “no només és una competència comunal, sinó que és una competència de tots”, tot subratllant que en l’elaboració d’un pla d’urbanisme el Govern ha d’emetre informes sobre mobilitat, energia, residus o equipaments. “Si realment tots coincidim que certes coses no ens agraden, demanàvem poder anar de bracet”, ha insistit, i ha afegit que “el que no es pot és tirar una mica la canya criticant certes coses i després dir que no hi pinto res”.

Gili ha explicat que s’està treballant per institucionalitzar canals de comunicació més directes entre comuns i Govern. “Entenem que el fet de poder-ho institucionalitzar i fer que hi hagi uns canals més acotats ajudarà que la comunicació flueixi”, ha assenyalat, tot defensant que “sempre tothom té coses a dir i això ens enriqueix a tots plegats”. En relació amb la proposta de llei conjunta dels comuns perquè se’ls consulti prèviament en decisions que els afectin, ha remarcat que, igual que “es consulta als juristes” en reformes del Codi Penal, les qüestions comunals també han de tenir veu. “Sí que ens van enviar una carta de Govern dient que eren competències comunals… quan convenen ho són de competències comunals”, ha lamentat, concloent que “estem una mica a l’espera a veure el Consell General, més que res, jo crec que és important que entre tots treballem pel que volem que sigui aquest país”.

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, demana una posició clara al Govern sobre el futur de les torres

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El Comú de Canillo licita el reforç i la substitució d’un tram de voravia a la urbanització Sant Pere del Tarter
La 15a Calçotada d’Escaldes omple el Prat del Roure i serveix 10.000 calçots en un ambient plenament primaveral
L’FC Andorra supera el Saragossa amb un doblet de Cerdà i resisteix amb patiment fins al xiulet final a Encamp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Andorra Recerca i Innovació impulsa un estudi sobre l’habitatge i la integració social dels temporers al Principat
  • Societat
Argentinos en Andorra alerta que la caiguda d’ingressos pot reduir plantilles abans d’acabar la campanya d’hivern
  • Societat, Successos
Un taxista pateix un accident després d’un atac al cor al volant a Grau Roig i és evacuat en helicòpter
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Comú de Canillo licita el reforç i la substitució d’un tram de voravia a la urbanització Sant Pere del Tarter
  • Cultura, Parròquies
La Biblioteca d’Escaldes-Engordany gairebé duplica la participació d’adults en activitats culturals durant l’any 2025
  • Parròquies, Societat
La capital millorarà la senyalització de Riberaygua i remodelarà Aigüeta i Biscariet després de les actuals obres
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu