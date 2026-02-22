Gili exigeix “anar de bracet” amb el Govern i reclama que es faci consulta comunal abans de legislar en urbanisme

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha tornat a reclamar una millor coordinació institucional en matèria urbanística amb l’Executiu i el Consell General. En el marc del debat sobre les torres i el POUP, Gili ha recordat que, malgrat que l’urbanisme és competència comunal, moltes decisions acaben depenent també de l’administració general. “Quan es fa la llei Òmnibus, que entra al Govern i la vota el Consell General, ningú ens va demanar res, malgrat que l’urbanisme és una competència nostra”, ha afirmat.
“Quan es fa la llei Òmnibus, que entra al Govern i la vota el Consell General, ningú ens va demanar res, malgrat que l’urbanisme és una competència nostra” – Rosa Gili
La cònsol ha defensat que “no només és una competència comunal, sinó que és una competència de tots”, tot subratllant que en l’elaboració d’un pla d’urbanisme el Govern ha d’emetre informes sobre mobilitat, energia, residus o equipaments. “Si realment tots coincidim que certes coses no ens agraden, demanàvem poder anar de bracet”, ha insistit, i ha afegit que “el que no es pot és tirar una mica la canya criticant certes coses i després dir que no hi pinto res”.
Gili ha explicat que s’està treballant per institucionalitzar canals de comunicació més directes entre comuns i Govern. “Entenem que el fet de poder-ho institucionalitzar i fer que hi hagi uns canals més acotats ajudarà que la comunicació flueixi”, ha assenyalat, tot defensant que “sempre tothom té coses a dir i això ens enriqueix a tots plegats”. En relació amb la proposta de llei conjunta dels comuns perquè se’ls consulti prèviament en decisions que els afectin, ha remarcat que, igual que “es consulta als juristes” en reformes del Codi Penal, les qüestions comunals també han de tenir veu. “Sí que ens van enviar una carta de Govern dient que eren competències comunals… quan convenen ho són de competències comunals”, ha lamentat, concloent que “estem una mica a l’espera a veure el Consell General, més que res, jo crec que és important que entre tots treballem pel que volem que sigui aquest país”.