Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Dues de les torres ubicades al Clot d’Emprivat. | Marvin Arquíñigo
Agències
Urbanisme

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, demana una posició clara al Govern sobre el futur de les torres

Critica que des de l'Executiu s'espolsen les mans dient que "algunes competències són nostres", però després, "també ells en tenen moltes"

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha reclamat una definició clara i compartida amb el Govern sobre el futur dels projectes de torres a la parròquia i al país. Segons ha explicat, les converses amb l’Executiu no han avançat de manera decidida sobre aquesta qüestió i els ha criticat per la poca implicació. “Haurem de parlar i afinar si les torres les volem o no les volem. Hem de continuar creixent, sí o no? Més que res perquè des del Govern alguna vegada ens ha semblat que hi ha alguna declaració potser una mica ambigua”, ha afirmat Gili.

La cònsol ha criticat que des de l’administració central s’espolsen les mans dient que “algunes competències són nostres, però després, també ells tenen moltes competències”, exemplificant-ho amb els estudis de càrrega. “Ells van entrar la llei, que sí que la vota el Consell General, però la va entrar el Govern. Ells estan treballant en un estudi de càrrega nacional, per tant, són competències de tots i, crec que hem d’acabar valorant què volem per aquest país i també per Escaldes”, ha declarat Gili.

“Tota aquesta construcció desbocada que tenim, el problema de l’habitatge, tirar la pilota i dir és culpa dels comuns, no crec que sigui de rebut, crec que realment és un tema de tots” – Rosa Gili

La mandatària escaldenca ha recordat que actualment el comú es troba en ple procés de revisió del pla d’urbanisme, amb una moratòria que manté aturats diversos projectes per edificar torres. Tanmateix, ha distingit aquests casos d’alguns projectes de torres que van entrar a tràmit abans de la moratòria i que aquests disposen de drets adquirits des del 2018. En aquest punt, Gili ha volgut remarcar que la corporació ja va aturar la construcció d’aquests edificis el 2024, abans fins i tot que s’iniciés formalment el procés de revisió urbanística. “Nosaltres el 24, abans fins i tot que poguessin entrar en procés de revisió, ja vam parar la construcció, és a dir, que tenien uns drets i més que res, que si per alguna raó no es volgués tirar endavant, entrem en una altra fase de reflexió”, ha comentat.

Per aquest motiu, la cònsol major ha insistit que, si realment l’Executiu no vol fer torres, cal una implicació clara de totes les administracions. “Si realment no volen torres, que ens ajudin, és una mica el que vam demanar”, ha relatat Gili, qui ha agregat: “Ells han intentat dir que no són les seves competències, però discrepem amb aquesta qüestió perquè crec que és un tema de país, al final tota aquesta construcció desbocada que tenim, el problema de l’habitatge, tirar la pilota i dir és culpa dels comuns, no crec que sigui de rebut, crec que realment és un tema de tots”, ha emfatitzat.

Preguntada sobre el risc jurídic que podria comportar retallar els drets urbanístics ja adquirits als privats, Gili ha defensat que qualsevol decisió d’aquest tipus hauria de ser conjunta per part de totes les administracions. “Posem-nos d’acord i un cop ho sapiguem res de declaracions ambigües i anem tots a una”, ha defensat. “Hem d’anar units i amb el Govern també i el Consell General” per decidir “què volem per aquest país”, ha afegit la cònsol, informa l’ANA.

Comparteix
Notícies relacionades
Convivència sota vigilància
Entre “no ha canviat gaire” i “la gent se sent més segura”: dues mirades veïnals sobre el contraban de tabac al Pas
Tres dècades de les dues allaus consecutives a Arinsal que van soterrar carreteres, rius i edificis, sense cap ferit

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El Ròdol tanca els seus tres primers mesos de funcionament amb fins a 7.500 visites i 2.500 pacients atesos
  • Societat
Joan Micó assenyala que el límit d’accés a la nacionalitat andorrana condiciona el sistema polític
  • Societat
El servei de bus comunal d’Andorra la Vella tanca el 2025 amb un augment del 8,6% i superant els 600.000 passatgers
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
La Massana imposa 33 sancions per circular sense equipaments especials durant les primeres setmanes de l’any
  • Parròquies
‘A cada pas’ dona el tret de sortida a una 68a Temporada de Teatre que decideix abaixar el teló amb ‘Malditas plumas’
  • Parròquies, Societat
Encamp gaudirà una nova residència per a la gent gran amb 120 places residencials i 30 de centre de dia
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu