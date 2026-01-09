Forné respon i afirma que els avisos de temperatures molt baixes sí que “es van fer arribar puntualment als comuns”

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha respost aquest divendres a les manifestacions dels comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany, els quals han justificat les seves actuacions durant l’episodi de gelades al·legant la manca d’un avís específic per risc de pluja gelada per part dels serveis competents (Protecció Civil i el Servei Meteorològic d’Andorra). Una manca que, al seu entendre, havia condicionat la planificació inicial dels dispositius activats durant la matinada de dimecres a dijous.
En aquest sentit, Forné ha assenyalat que dimecres passat es va informar específicament de la previsió de temperatures molt baixes, un avís que, segons el secretari d’Estat, es va fer arribar tant a la població com a les administracions comunals. “El Servei Meteorològic elabora avisos i butlletins que es difonen a tota la ciutadania a través dels mitjans convencionals i digitals. Aquests avisos també es fan arribar puntualment als comuns, tal com va passar dimecres passat alertant-los de molt baixes temperatures”, ha puntualitzat.