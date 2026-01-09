Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
El Comú d’Andorra la Vella lamenta els accidents per la gelada i anuncia una revisió dels protocols existents

González demana disculpes, però afirma que no hi va haver cap avís específic de Protecció Civil ni del Servei Meteorològic sobre el risc de pluja gelant

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha lamentat aquest divendres els accidents registrats a la parròquia a conseqüència de la gelada produïda durant la nit de dimecres a dijous i ha expressat el seu suport a totes les persones afectades. “Volem demanar disculpes als veïns i veïnes que han patit caigudes o incidències. Som conscients de les molèsties i de la preocupació que ha generat la situació”, ha afirmat.

González ha reconegut que l’episodi posa de manifest la necessitat de reforçar i ajustar els mecanismes operatius davant situacions meteorològiques complexes i ha anunciat que el comú treballarà per millorar la capacitat d’anticipació i resposta. “Assumim que sempre es pot fer millor. Per això reforçarem els protocols existents, especialment en episodis de risc elevat, amb l’objectiu de minimitzar incidències i garantir la seguretat de la ciutadania”, ha assegurat.

Al mateix temps, el cònsol major ha volgut contextualitzar l’episodi viscut, el qual ha qualificat d’“excepcional”. Segons ha explicat, la situació no va respondre a una gelada convencional, sinó a un fenomen de pluja gelant, molt més difícil de preveure i de gestionar. “No es va tractar d’una glaçada habitual d’hivern, sinó d’un episodi molt concret i sobtat que va generar gel de manera immediata sobre superfícies ja mullades”, ha remarcat.

En aquest sentit, González ha recordat que ni el Servei Meteorològic ni Protecció Civil van emetre cap avís específic que alertés d’un risc elevat de pluja gelant durant la matinada. Malgrat aquest context, el comú va activar el dispositiu preventiu habitual davant baixes temperatures a partir de les 22.00 hores de dimecres, amb equips sobre el terreny durant tota la nit i un reforç important a partir de primera hora del matí. “Es va actuar des del primer moment, amb recursos humans i materials, però la rapidesa amb què es va formar el gel va superar els escenaris habituals de treball”, ha explicat.

Finalment, el cònsol major ha volgut remarcar la complexitat operativa que suposa actuar en una parròquia amb prop de 60 quilòmetres de voravies, fet que obliga a prioritzar punts sensibles i zones de major afluència en situacions d’emergència. Així, ha subratllat que la seguretat a l’espai públic “és i continuarà sent una prioritat absoluta” i ha avançat que, a partir d’aquest episodi, el comú treballarà per reforçar la coordinació, els criteris d’activació preventiva i els canals d’informació a la ciutadania. “L’objectiu és aprendre del que ha passat i reduir al màxim el risc en futures situacions similars”, ha conclòs.

