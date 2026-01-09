Escaldes se suma a Andorra la Vella en assenyalar la manca d’avís del Servei Meteorològic i de Protecció Civil

El Comú d’Escaldes-Engordany ha justificat les actuacions dutes a terme durant l’episodi de gelades assegurant que Protecció Civil i el Servei Meteorològic no havien advertit d’un risc elevat de pluja gelada durant la matinada, fet que va condicionar la planificació inicial del dispositiu. Tot i això, segons ha informat la corporació comunal, els equips de guàrdia van detectar formació de gel en diversos punts de la parròquia ja a darrera hora de dimecres, fet que va portar a activar els primers serveis a partir de les 23.00 hores, amb la mobilització dels departaments de Circulació i Serveis.
El dispositiu es va reforçar a partir de les 04.00 hores, amb més personal de guàrdia i camions equipats amb pala, i a partir de les 06.00 hores s’hi van afegir equips amb quads
En aquesta primera sortida, el camió de treta de neu va constatar una presència important de gel, especialment al centre de la parròquia, a Sant Jaume, a la carretera dels Vilars i a la carretera de la Plana. Davant l’evolució de la situació, el dispositiu es va reforçar a partir de les 04.00 hores, amb més personal de guàrdia i camions equipats amb pala, i a partir de les 06.00 hores s’hi van afegir equips amb quads. Paral·lelament, els operaris dels departaments de serveis, obres, jardins i camins van actuar amb potassa als principals accessos de la parròquia, com l’hospital i les escoles, així com a la xarxa viària, voreres, places, aparcaments i zones de vianants.
El comú remarca que la combinació de la pluja nocturna amb temperatures molt baixes va reduir notablement l’efectivitat de la sal a primera hora del matí, un fet que explica que en alguns punts el gel persistís. En paral·lel, Circulació va col·laborar amb Bombers i ambulàncies en deu operacions derivades de la situació. A la tarda, la corporació va convocar una taula de treball amb els departaments implicats i els cònsols per avaluar l’episodi i revisar els protocols d’actuació davant situacions similars. Així doncs, el comú ha expressat el seu suport a les persones afectades i ha compartit el malestar generat per una situació que qualifica d’excepcional.