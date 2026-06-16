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  • El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, aquest dimarts durant la presentació de la campanya. | SFGA / CEsteve
Agències
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Actitud a la via

Forné reivindica l’empatia entre conductors i ciclistes amb la nova campanya ‘El respecte va sobre rodes’

Les cinc peces audiovisuals mostraran una situació viària des del punt de vista del conductor i del ciclista per crear consciència a la carretera

‘El respecte va sobre rodes’. Aquest és el lema de la nova edició de la campanya ‘Andorra territori ciclista’, presentada aquest dimarts pel secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, amb l’objectiu de reforçar la convivència entre ciclistes i conductors a les carreteres del país.

La iniciativa, la qual es difondrà des d’aquesta setmana i fins al mes d’octubre, inclourà cinc càpsules audiovisuals centrades en situacions habituals de la circulació, com ara els avançaments, les rotondes, els semàfors, els túnels o els angles morts. Les peces mostraran simultàniament el punt de vista del conductor i el del ciclista per evidenciar una mateixa situació des de dues perspectives diferents.

Segons ha explicat Forné, la voluntat de la campanya és fomentar l’empatia i la comprensió mútua entre els diferents usuaris de la via pública. «La campanya no busca assenyalar culpables, sinó que conductors i ciclistes entenguin millor la realitat de l’altre. La seguretat comença quan som capaços de posar-nos cadascú al lloc de l’altre», ha manifestat.

Les càpsules es difondran principalment a través dels canals digitals de l’Àrea de Mobilitat, tot i que el Govern també treballa perquè puguin arribar a la televisió i a les sales de cinema. L’objectiu és fer arribar missatges senzills i fàcilment identificables a partir de situacions quotidianes que ajudin a reforçar la seguretat viària.

«La seguretat comença quan som capaços de posar-nos cadascú al lloc de l’altre» – David Forné

Durant la presentació, el secretari d’Estat ha recordat que Andorra s’ha consolidat com una destinació de referència per al ciclisme, tant esportiu com recreatiu, i ha defensat la necessitat de continuar treballant per garantir una convivència adequada a les carreteres. «La bicicleta ja forma part del paisatge i de la vida quotidiana d’Andorra. Aquesta realitat ens obliga a continuar promovent una convivència exemplar entre tots els usuaris de la via pública, ja que Andorra no deixa de ser el territori ciclista«, ha afirmat.

Forné també ha assenyalat que, tot i que les dades d’accidentalitat són lleugerament millors que les de l’any passat, cal continuar extremant la prudència, especialment durant els mesos d’estiu, quan augmenta notablement la presència de ciclistes a les carreteres del Principat. «Les dades d’accidents són lleugerament millors que l’any anterior, però es demana prudència, especialment a l’estiu», ha indicat.

En paral·lel, ha reiterat l’aposta de l’Executiu per fomentar la mobilitat sostenible i les infraestructures vinculades a la bicicleta. En aquest sentit, ha recordat la voluntat del Govern de donar continuïtat al carril bici entre Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, una actuació prevista dins del pla sectorial d’infraestructures del transport públic.

D’altra banda, preguntat per la pròxima inauguració de l’heliport nacional, prevista per al 22 de juny, Forné ha qualificat l’equipament com una infraestructura estratègica per al país. «És una infraestructura de primera divisió, que veureu com és de moderna i que estarà preparada tant pel present com pel futur de les connexions aèries d’Andorra amb l’exterior», ha assegurat. El secretari d’Estat ha afegit que l’heliport també s’ha concebut per donar resposta a diferents usos aeris i amb capacitat d’adaptar-se a les necessitats futures del país.

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