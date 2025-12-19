Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El curs, d'una durada de cinc setmanes, ha tingut lloc a l'Escola de Trànsit de la Guàrdia Civil, situada a Mèrida.
Formació policial

Tres policies de Seguretat Viària completen una formació en investigació d’accidents amb la Guàrdia Civil

Tres policies de la Unitat de Seguretat Viària, un sergent major, un agent major i un agent, han completat aquest divendres una formació amb especialistes de la Guàrdia Civil dedicada a aprofundir en tècniques d’investigació d’accidents de trànsit.

El curs, d’una durada de cinc setmanes, ha tingut lloc a l’Escola de Trànsit de la Guàrdia Civil, situada a Mèrida (Extremadura). Es tracta d’una formació adreçada a cossos i forces de seguretat estrangers, en la qual els andorrans han participat juntament amb prop de 50 policies més d’altres països.

Durant les cinc setmanes s’han combinat classes teòriques amb exercicis pràctics per exposar les bases de la reconstrucció virtual d’accidents i aprofundir en els elements utilitzats en les investigacions. Entre aquests, s’hi inclouen les fórmules matemàtiques per al càlcul de velocitats, empremtes de frenada, coeficients d’adherència i fregament, així com els aspectes relacionats amb la dinàmica dels vehicles i les diferents tipologies de sinistres que es poden produir a la xarxa viària.

A més, el curs ha inclòs una anàlisi comparativa de la legislació dels diferents països representats i de les metodologies emprades a cada territori, amb l’objectiu de compartir coneixements i experiències entre els membres dels diversos cossos policials participants. Aquesta formació, a la qual altres policies andorrans ja han assistit anteriorment, s’emmarca en el pla de formació de la Policia, considerat un dels pilars del cos per al desenvolupament i la professionalització de la tasca policial.

A l’acte de lliurament de diplomes, celebrat aquest divendres, hi han assistit el director adjunt del Departament de Policia, Antoni Rodríguez; el cap de la Unitat de Seguretat Viària, Manel Pelegrina, i el coronel de la Guàrdia Civil i conseller d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Rafael Calvo Muñoz.

