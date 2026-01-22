Forné situa el 2027 com a horitzó per ampliar rutes a l’aeroport de la Seu després de consolidar els vols actuals

L’aeroport d’Andorra la Seu ha registrat gairebé 20.000 passatgers l’any, una fita que situa la infraestructura en nivells destacats tot i la seva escala i que l’acosta a resultats habituals en aeroports amb molta més capacitat. Així ho ha posat de relleu aquest dijous el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, que ha vinculat aquestes dades al treball de potenciació de l’aeroport. “Un aeroport que estava en desús fa uns anys, hem aconseguit fer quasi 20.000 passatgers a l’any, cosa que molts aeroports d’Espanya amb una infraestructura molt més gran tenen menys passatgers”, ha explicat.
Les xifres s’han aconseguit amb l’impuls de les connexions amb Madrid i Palma, que han actuat com a proves pilot per evidenciar l’existència d’una demanda latent de viatgers. “L’objectiu era incentivar les empreses privades per demostrar que hi havia demanda, i això s’ha aconseguit”, ha afegit el secretari d’Estat.
“Un aeroport que estava en desús fa uns anys, hem aconseguit fer quasi 20.000 passatgers a l’any, cosa que molts aeroports d’Espanya amb una infraestructura molt més gran tenen menys passatgers” – David Forné
D’altra banda, Forné ha apuntalat que la Generalitat de Catalunya s’ha compromès a executar aquest any diverses inversions als hangars i altres instal·lacions, unes actuacions que reforçarien la capacitat operativa de l’aeroport a mig termini.
Pel que fa a l’oferta de vols, les actuals rutes amb Madrid i Palma es mantindran al llarg de tot el 2026, amb la finalitat de continuar consolidant la demanda. Paral·lelament, el Govern treballa “amb els privats per donar una empenta definitiva a l’aeroport”, ha indicat Forné, i ja s’estan explorant possibles noves rutes a partir del 2027 amb l’objectiu d’ampliar les connexions regulars i fer de l’aeroport una infraestructura més integrada a la xarxa europea. “Ja anunciarem quan estigui més madur o més treballat”, ha avançat Forné, que assenyala que l’evolució de l’aeroport ha de passar per una major implicació del sector privat perquè el projecte sigui sostenible a llarg termini.