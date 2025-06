Recomptes de fauna

La nova temporada de caça començarà el 14 de setembre amb més captures de mufló i llicències gratuïtes per a joves

La Comissió de Seguiment de la Caça adapta els plans segons els recomptes de fauna i obre el termini de sol·licituds entre l’1 i el 25 de juliol

La Comissió de Seguiment de la Caça, després de l’aprovació de la nova Llei i el nou reglament de caça, s’ha reunit aquest dijous per fixar els períodes hàbils per la temporada de caça 2025-2026. Així, s’ha establert que el període per a la caça menor queda fixat del diumenge 28 de setembre d’enguany al diumenge 4 de gener del 2026, mentre que per la caça del porc senglar, el període s’allarga fins al 29 de març del 2026. De forma paral·lela, s’ha acordat que la temporada de caça del cabirol i del mufló en terreny cinegètic comú s’iniciarà el mateix dia que comença el pla de caça de l’isard en terreny cinegètic comú (setmana de l’isard); és a dir, el dia 14 de setembre. Igualment, enguany s’autoritza la caça del porc senglar, del cérvol, de la daina i de la guineu en el període del 14 al 21 de setembre, en la modalitat d’espera o aproximació.

Així, i per a la gestió del mufló, s’ha informat que s’ha constatat un lleuger augment de la població, per la qual s’ha adaptat a l’alça els plans de caça d’aquesta espècie. També s’ha establert que es procedirà a un recompte general de la població de muflons en tot el territori, simultani al recompte previst d’isards al mes de juliol. La voluntat de la iniciativa és adaptar al màxim el pla de caça a la població existent i intentar limitar els danys a activitats agrícoles i ramaderes.

Entrant al detall del pla de caça del mufló, es manté l’establiment de dos plans de caça diferenciats en terreny cinegètic comú, un per la zona est i oest, i un altre per la unitat del centre d’Andorra. S’ha aprovat un pla de caça del mufló en la unitat de gestió oest, de 105 femelles o corders i 105 mascles, mentre que el pla de caça de la unitat de gestió est queda fixat en 5 mascles, a l’espera dels recomptes pendents d’efectuar. Quant al pla de caça del mufló en la unitat centre d’Andorra s’autoritzen 90 captures: 45 femelles en el període hàbil de caça d’hivern i 45 captures mascles en el conjunt dels períodes hàbils de caça d’hivern i d’estiu, a l’espera dels recomptes pendents d’efectuar.

Pel que fa al mufló en el vedat temporal d’Escaldes-Engordany, s’ha considerat un pla de caça a 8 muflons (4 femelles i 4 mascles). Per contra, el pla de caça en el vedat de caça d’Enclar preveu 2 muflons mascles i el del vedat de caça de la vall de Ransol 4 muflons mascles, amb l’objectiu de limitar l’expansió de la seva població en aquests vedats.

Sobre el pla de caça del cabirol en terreny cinegètic comú, s’autoritzen 125 captures de femella en el període hàbil de caça d’hivern i 125 captures de mascle en el conjunt dels períodes hàbils de caça d’hivern i d’estiu establerts. A més, s’ha decidit continuar aplicant el sistema de les captures suplementàries, atesa la millora obtinguda. Els caçadors adjudicataris d’una llicència especial de caça hauran de dur, sempre que estiguin en acció de caça, el permís de caça, el document que certifica l’entrega de l’anella i l’anella corresponent a la captura adjudicada.

A la reunió, també s’ha acordat fomentar l’aplicació dels plans de caça del cabirol i del mufló atorgant, en el segon període, una captura de femella als qui hagin obtingut una captura de mascle. En paral·lel, al pla de caça del mufló i en la Unitat de Gestió Oest, s’atorgarà una segona captura de mufló mascle als qui hagin realitzat la captura de mascle atribuïda. En aquest punt, cal indicar que caldrà sol·licitar aquestes captures suplementàries.

Per altra banda, i amb la voluntat d’incentivar la pràctica de la caça en els joves, la Comissió ha acordat que les llicències de caça de temporada i les llicències de caça no acompanyada pels menors de 18 anys siguin gratuïtes, així com la quota de la Federació Andorrana de Caça i Pesca. La resta d’imports s’han incrementat aplicant l’IPC del 2024. El nou permís de caça es lliurarà automàticament a les persones caçadores que obtingut una llicència especial de caça, pels plans de caça de l’isard, del mufló o del cabirol. Per a les persones caçadores titulars del carnet de caçador la temporada 2024-2025, l’expedició del permís de caça és gratuïta.

El període per sol·licitar la participació en els sortejos dels plans de caça del mufló o del cabirol i la llicència especial de caça de l’isard estarà obert entre l’1 de juliol i el 25 de juliol del 2025, ambdós dies inclosos.