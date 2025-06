Més control en la batuda

El nou reglament de caça fa les anelles de l’isard personals i intransferibles per combatre els possibles abusos

El nou reglament busca reforçar el control i garantir que només els participants cinegètics autoritzats participin en la caça d'aquest animal

El nou Reglament de caça incorpora una modificació destacada per a la caça de l’isard: les anelles seran personals i no es podran transferir. Aquesta mesura, que forma part del desplegament de la reforma legislativa aprovada a finals de l’any passat, ha estat presentada aquest dimarts pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal.

Segons Casal, amb el model anterior “s’havia detectat que el sistema s’havia pervertit” i, en alguns casos, permetia “pagar per engreixar les colles”. També ha assenyalat que s’havia produït un increment de caçadors d’una manera “no gaire explicable”, fet que ha generat consens amb el sector per modificar el sistema i fer-lo “més lícit i transparent”.

Amb el nou reglament, els caçadors podran escollir entre dues modalitats: col·lectiva o individual. Les colles hauran d’estar formades per un mínim de sis integrants, i les captures s’assignaran segons una ràtio de distribució. En cas que hi hagi peces sobrants, es farà un sorteig addicional limitat a una captura més per colla. El sistema de sorteig establirà una prioritat acumulativa per als caçadors que no obtinguin peça i sol·licitin la llicència cada any de manera consecutiva.

Una altra novetat destacada és la possibilitat de caçar isards dins dels vedats de Ransol, Sorteny i Xixerella, a partir del mes d’octubre. Per accedir-hi, caldrà comunicar-ho amb un dia d’antelació i especificar la zona d’entrada. Les captures d’aquests espais es descomptaran del total autoritzat durant la setmana de l’isard, i les anelles es distribuiran per edats: juvenils i adults.

Nous requisits per als caçadors menors

El text també estableix noves condicions per a les persones d’entre setze i divuit anys que vulguin obtenir el permís de caça. A partir d’ara, aquests joves hauran d’anar sempre acompanyats d’un adult amb el permís vigent i superar les mateixes proves teòriques i pràctiques que qualsevol altre aspirant. En el cas de les proves pràctiques, caldrà que les realitzin amb presència d’un adult.

A més, s’haurà de comunicar prèviament quines són les quatre persones autoritzades per acompanyar el menor en l’activitat cinegètica, un requisit que fins ara no era necessari. Aquesta regulació busca reforçar la seguretat i la supervisió durant la participació dels menors en la caça. Pel que fa a la comercialització de la carn de caça, es preveu que el Cos de Banders en garanteixi la traçabilitat. Actualment es treballa amb el Ministeri de Salut per definir els requisits sanitaris que permetin iniciar aquest procés, especialment en el cas de porc fer i isard.

També s’ha regulat l’ús de gossos per localitzar peces ferides i es permet, en determinades condicions, l’ús d’instruments per a operacions nocturnes, com ara visors tèrmics o fonts de llum, excloent-ne explícitament els aparells electrònics de reclam. “El text s’ha treballat amb el sector i respon a la necessitat d’adaptar la normativa a la realitat actual”, ha remarcat Casal, tot destacant la voluntat d’impulsar una caça “més respectuosa amb els altres usuaris de la muntanya”.