Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els qui el van conèixer asseguren que parlar de Toni és parlar d'algú que va saber transformar l'adversitat en compromís. | ATIDA
Laura Gómez Rodríguez
Una vida de lluita contra la leucèmia

Familiars de Toni Gamero l’acomiadaran recordant el seu llegat i evocant el seu tarannà de «col·leccionar moments»

L'entorn de l'expresident d'Associació de Trasplantats dona l'últim adeu a qui va convertir una segona oportunitat de vida en esperança

Aquest dissabte, familiars, amics i totes les persones que van compartir una part del camí amb Toni Gamero es reuniran a l’església parroquial de Santa Eulàlia d’Encamp per acomiadar-lo en una missa funeral i acte d’homenatge. Serà un comiat marcat per la tristesa de la pèrdua, però també pel record d’una persona que va convertir la seva experiència amb la malaltia en una eina per ajudar els altres i que va fer de la gratitud per la vida una manera de viure.

Els qui el van conèixer asseguren que parlar de Toni és parlar d’algú que va saber transformar l’adversitat en compromís. Diagnosticat d’una leucèmia mieloide aguda, va afrontar anys de tractaments agressius fins a rebre, a principis del 2020, un trasplantament de medul·la òssia gràcies a un donant compatible alemany. Aquell gest anònim li va regalar una nova oportunitat que mai va deixar de reivindicar.

«Calia explicar tot el que he pogut fer amb la meva segona oportunitat de vida, la qual em va donar el meu donant», explicava el mateix Gamero el passat març. Aquesta necessitat de compartir la seva experiència el va portar a publicar ‘Diario de una leucemia l’any 2022’ i, recentment, ‘¿Y ahora qué?’, un llibre que reflexionava sobre la vida després de la malaltia, sobre allò que ve quan s’apaguen els focus del diagnòstic i dels tractaments.

Toni Gamero amplia el medaller andorrà als Jocs Mundials de Trasplantats amb un bronze en la modalitat de dards

Llegir

Perquè si una idea travessa tota la seva història és que la superació d’una malaltia no és un punt final. «Molta gent pensa que, una vegada superada la malaltia, tot torna a ser com abans, però no és així», advertia. El seu segon llibre volia donar veu precisament a aquesta realitat i explicar com es reconstrueix una vida que ja no és la mateixa.

Però més enllà dels llibres i del seu testimoni públic, el record que queda entre els seus és el de la persona. El de l’amic, el company i el familiar escollit. «Toni era família», resumeix una de les persones que el va acompanyar durant els seus últims dies. El vincle creat a través de l’Associació de trasplantats i donants d’Andorra va acabar convertint-se en una relació que anava molt més enllà de qualsevol càrrec o responsabilitat. «Toni havia passat el Cap d’Any a casa. Érem amics, érem companys de junta, però érem família, també», recorda.

«Ha pogut deixar aquesta memòria, aquest llegat i aquesta reflexió de la vida i de fer-se donant»

Els seus amics conserven desenes de records compartits. Des de les abraçades que sempre acompanyaven cada trobada fins a moments aparentment senzills que avui adquireixen una dimensió especial. Entre tots ells, sobresurt la participació als Jocs Mundials de Trasplantats de Dresden, l’estiu del 2025. Allà, Gamero va poder representar Andorra i, d’alguna manera, retre homenatge a la persona que li havia permès continuar vivint. «Em quedo amb el Mundial, amb què hi pogués fer honor al seu donant», expliquen emocionats.

Aquella experiència encaixava perfectament amb la seva manera d’entendre la vida després del trasplantament. En el seu llibre també parlava de «tot allò que creia que mai tornaria a fer» i que havia pogut recuperar gràcies a la donació. Viatjar, compartir moments amb els seus, fer esport o simplement continuar acumulant experiències es van convertir en petits triomfs quotidians.

Per això, entre les moltes reflexions que deixa, n’hi ha una que el seu entorn destaca especialment. «Ens va recordar la importància de col·leccionar moments». Ho repetia sovint. Després de tot el que havia viscut, havia après a no donar res per fet. A valorar el present i les persones que tenia al costat. «Sabem que tenim el dia d’avui, però no sabem si tenim el dia de demà», recorden.

Aquesta manera de mirar la vida també explica el seu compromís amb la sensibilització sobre la donació. Els qui van treballar amb ell destaquen que sempre estava disposat a explicar la seva història, a respondre preguntes i a conscienciar sobre la importància de dir sí a la donació. «Això diu molt d’ell com a persona», afirmen, tot ressaltant «la seva qualitat humana» i «el seu altruisme».

Toni Gamero aborda el “després” del càncer a ‘¿Y ahora qué?’ i reivindica més “sensibilització” envers la donació

Llegir

Ara, el seu entorn considera que la millor manera d’honorar-lo és continuar aquesta tasca. «Continuarem amb aquests missatges per ell i per tots», asseguren. Un compromís que pren encara més força quan recorden que darrere de cada trasplantament hi ha persones que esperen una oportunitat. Persones que, com va passar amb Toni, poden veure com una decisió solidària els canvia completament la vida.

Gràcies a aquella donació, Gamero va poder viure sis anys més. Sis anys durant els quals va escriure, va viatjar, va representar Andorra, va ajudar altres pacients i va deixar un testimoni que avui continua viu. «Ha pogut deixar aquesta memòria, aquest llegat, aquesta reflexió de la vida i de fer-se donant«, recorden els seus amics.

Aquest dissabte, el comiat serà també una celebració de tot això. D’una vida que va saber trobar sentit en la dificultat, d’una persona que va convertir la seva experiència en esperança per als altres i d’un home que, fins al final, va defensar que el més important és aprofitar el temps compartit. Col·leccionar moments. I fer que aquests moments deixin empremta.

Mor Toni Gamero, president d’ATIDA i referent en la donació d’òrgans, després d’una llarga lluita contra la leucèmia

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Els impulsors d’Habitacions.ad es reuniran amb l’Executiu per abordar el futur del projecte d’habitatge compartit
El COAA adverteix que les futures moratòries urbanístiques obligaran el sector a adaptar-se a un nou escenari
Eduard Tarrés: «La cultura ciclista només es pot construir quan es creen infraestructures i se’ls dona sentit»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La calor toca sostre aquest divendres amb màximes de 31 graus abans d’un lleuger descens el cap de setmana
  • Societat
Espot reforça vincles amb Eslovàquia en una visita marcada pel conveni de doble imposició i l’Acord amb la Unió Europea
  • Societat
Els Premis d’Arquitectura aspiren a créixer i projectar el talent local més enllà del país en futures edicions
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Els treballs de modernització del complex esportiu del Pas arrencaran l’1 de juny amb afectacions limitades
  • Parròquies, Societat
Els propietaris contraris al telefèric de l’Armiana reiteren que les negociacions amb el comú “s’han acabat i tancat”
  • Parròquies
La Fira del vehicle d’ocasió tanca amb una seixantena de cotxes venuts malgrat una afluència inferior a la de l’any passat
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu