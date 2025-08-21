Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Toni Gamero durant la prova de dards que ha tingut lloc avui. | ATIDA
Cita internacional

Toni Gamero amplia el medaller andorrà als Jocs Mundials de Trasplantats amb un bronze en la modalitat de dards

El president d'ATIDA venç tres dels quatre partits de la fase inicial per posteriorment superar les eliminatòries i caure davant els Països Baixos

La delegació andorrana als Jocs Mundials de Trasplantats ha sumat avui una nova medalla gràcies a Toni Gamero, president de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) i trasplantat de medul·la òssia, qui ha aconseguit el bronze en la modalitat de dards (categoria 50-59 anys).

Gamero ha superat amb èxit una fase inicial molt disputada en què ha guanyat tres dels quatre partits: contra la Xina, Polònia i Bèlgica. A les eliminatòries ha vençut l’Índia i Itàlia, assegurant-se el pas a quarts i semifinals. Finalment, ha caigut davant del representant dels Països Baixos, però ha certificat la medalla de bronze, la qual ha compartit amb l’altre semifinalista. “Arribar fins aquí, després d’un trasplantament, té un valor molt especial. Som tres participants i tornem a Andorra amb tres medalles. Això demostra que l’esport és una eina de vida i de segones oportunitats”, ha destacat el president d’ATIDA.

Així, el medaller tricolor en aquesta cita internacional ha clos amb metall per a Gamero, al qual se suma l’or en contrarellotge i la plata en la cursa en ruta de Mari Martínez, qui a més s’ha endut un doble bronze en la classificació general femenina. Per la seva part, Kiko Castillo ha estat 12è a la contrarellotge. Tots tres han coincidit a remarcar l’ambient viscut a Dresden: “Més enllà de les competicions, aquests dies hem conegut històries de vida colpidores i hem compartit experiències que ens uneixen”. “Tornem amb medalles, però sobretot amb el missatge d’esperança que volem llançar al món: després d’un trasplantament hi ha vida, i és plena”, han incidit.

Toni Gamero durant la cita. | ATIDA

