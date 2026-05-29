Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una reunió del Coreper. | Unió Europea
El Periòdic d'Andorra
Integració a la Unió Europea

El Coreper tampoc desbloqueja l’Acord i el text continua encallat per manca d’unanimitat entre els Estats Membres

El trasllat del debat no ha permès avançar el dossier, tot i que la presidència xipriota manté el compromís de tornar-lo a portar pròximament

El procés de validació de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea continua sense avançar després que el Comitè de Representants Permanents del Consell de la UE (Coreper) no hagi aconseguit aquest divendres el consens necessari per donar llum verda al text. La manca d’unanimitat entre els Estats Membres ha impedit que el dossier pugui progressar cap a les següents fases de tramitació dins les institucions europees.

La reunió del Coreper havia generat expectatives després que la presidència xipriota decidís elevar el debat des del grup de treball de l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA) fins a aquest òrgan format pels ambaixadors dels 27 estats membres. Tanmateix, el canvi d’escenari no ha estat suficient per desbloquejar una qüestió que continua sense reunir el suport necessari.

El resultat de la reunió confirma que les divergències entre els Estats Membres persisteixen i que la validació definitiva de l’Acord encara haurà d’esperar

Segons fonts consultades per l’Agència de Notícies Andorrana, la presidència xipriota manté el compromís de continuar treballant el dossier i preveu tornar-lo a incloure pròximament a l’agenda del Coreper. Ara bé, de moment no hi ha una data definida per a una nova discussió sobre el text. Cal recordar que el bloqueig ja s’havia produït anteriorment en el si del grup de treball de l’EFTA, en què tampoc es va assolir la unanimitat requerida per validar el contingut de l’Acord.

Malgrat aquest moviment, el resultat de la reunió d’aquest divendres confirma que les divergències entre els Estats Membres persisteixen i que la validació definitiva de l’Acord d’associació encara haurà d’esperar. Així, el procés continua encallat a l’espera que les institucions europees trobin una fórmula que permeti obtenir el consens necessari per fer avançar el text.

Qualitat democràtica

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Espot assegura que les pujades als llogaters del carrer Doctor Mitjavila «no tindran cap efecte» amb la nova llei
DA proposa prohibir els mòbils a primera i segona ensenyança i reforçar la competència digital dels alumnes
El blindatge de la llei dels lloguers continua amb una sola esmena rebuda sobre empreses en pisos residencials

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Política
Espot assegura que les pujades als llogaters del carrer Doctor Mitjavila «no tindran cap efecte» amb la nova llei
  • Política
DA proposa prohibir els mòbils a primera i segona ensenyança i reforçar la competència digital dels alumnes
  • Política
El blindatge de la llei dels lloguers continua amb una sola esmena rebuda sobre empreses en pisos residencials

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu