El Coreper tampoc desbloqueja l’Acord i el text continua encallat per manca d’unanimitat entre els Estats Membres

El procés de validació de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea continua sense avançar després que el Comitè de Representants Permanents del Consell de la UE (Coreper) no hagi aconseguit aquest divendres el consens necessari per donar llum verda al text. La manca d’unanimitat entre els Estats Membres ha impedit que el dossier pugui progressar cap a les següents fases de tramitació dins les institucions europees.
La reunió del Coreper havia generat expectatives després que la presidència xipriota decidís elevar el debat des del grup de treball de l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA) fins a aquest òrgan format pels ambaixadors dels 27 estats membres. Tanmateix, el canvi d’escenari no ha estat suficient per desbloquejar una qüestió que continua sense reunir el suport necessari.
Segons fonts consultades per l’Agència de Notícies Andorrana, la presidència xipriota manté el compromís de continuar treballant el dossier i preveu tornar-lo a incloure pròximament a l’agenda del Coreper. Ara bé, de moment no hi ha una data definida per a una nova discussió sobre el text. Cal recordar que el bloqueig ja s’havia produït anteriorment en el si del grup de treball de l’EFTA, en què tampoc es va assolir la unanimitat requerida per validar el contingut de l’Acord.
Malgrat aquest moviment, el resultat de la reunió d’aquest divendres confirma que les divergències entre els Estats Membres persisteixen i que la validació definitiva de l’Acord d’associació encara haurà d’esperar. Així, el procés continua encallat a l’espera que les institucions europees trobin una fórmula que permeti obtenir el consens necessari per fer avançar el text.