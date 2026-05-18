Mor Toni Gamero, president d’ATIDA i referent en la donació d’òrgans, després d’una llarga lluita contra la leucèmia

El president de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra, Toni Gamero, ha mort aquesta matinada després d’una llarga lluita contra la leucèmia que patia. Gamero presidia ATIDA des del 2022, etapa durant la qual va impulsar iniciatives de conscienciació, acompanyament a pacients i defensa dels avenços en matèria de donació i trasplantaments a Andorra. Trasplantat de medul·la òssia el 7 d’abril del 2020, en ple estat d’alarma per la Covid-19, havia convertit la seva experiència personal en una eina d’ajuda i suport per a moltes persones.
Des de l’associació han destacat la seva “gran capacitat comunicativa i humana” i el compromís amb la normalització d’una realitat “sovint invisible”. En els darrers anys havia participat activament en diverses campanyes de sensibilització i, a més, el setembre passat havia celebrat una nova fita esportiva als Jocs Mundials de Trasplantats, celebrats a Alemanya, on va aconseguir una medalla de bronze en la competició de dards en la categoria de 50 a 59 anys. Per a Gamero, la presència en aquests jocs tenia un significat profundament personal i assegurava que “l’esport és una eina de vida i de segones oportunitats”.
El president de l’associació deixa una trajectòria marcada per la lluita, l’esport i la defensa de la donació d’òrgans
Més recentment, al març d’enguany, Gamero havia presentat el llibre ‘¿Y ahora qué?’, una obra centrada en la vida després del càncer i en les conseqüències físiques i emocionals que sovint queden fora del relat clínic. En declaracions a EL PERIÒDIC, Gamero explicava que el llibre naixia de la necessitat de compartir la seva experiència i donar visibilitat als canvis que comporta superar la malaltia. “Calia explicar tot el que he pogut fer amb la meva segona oportunitat de vida, la qual em va donar el meu donant”, afirmava.
En aquesta mateixa línia, reflexionava que “la vida després d’un càncer canvia totalment, tant en la salut com en el físic, l’àmbit emocional, les relacions i la part psicològica”, unes paraules que havien marcat bona part de la seva tasca divulgativa i associativa durant els darrers anys. Anteriorment, també havia publicat ‘Diario de una leucemia’, en què relatava el procés de la malaltia i el trasplantament. Gamero reivindicava sovint “el valor immens de la donació altruista” i recordava que el seu trasplantament havia estat possible gràcies a un donant alemany compatible localitzat entre milions de persones registrades arreu del món.
ATIDA ha traslladat el seu condol a la família, amistats i totes les persones que van compartir camí amb Gamero durant aquests anys, alhora que ha volgut agrair públicament “la generositat del seu donant i la tasca dels equips mèdics i sanitaris que el van acompanyar al llarg del procés”. L’associació considera, així, que el seu compromís amb la sensibilització sobre la donació i l’acompanyament a les persones trasplantades “deixa una empremta profunda dins d’ATIDA i en moltes persones del país”.