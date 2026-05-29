DA proposa prohibir els mòbils a primera i segona ensenyança i reforçar la competència digital dels alumnes

El grup parlamentari Demòcrata (DA) ha presentat 25 esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents amb l’objectiu de reforçar la formació digital dels joves i regular de manera més precisa l’ús dels dispositius electrònics als centres educatius.
La principal modificació plantejada passa per limitar la utilització dels dispositius digitals personals, sobretot els telèfons mòbils, durant la jornada escolar. En aquest sentit, les esmenes estableixen la prohibició a primera i segona ensenyança, excepte quan s’utilitzin amb finalitats pedagògiques. Pel que fa al batxillerat i a la formació professional, els centres podran restringir-ne l’ús totalment o parcialment tant dins del recinte com durant les activitats desenvolupades a l’exterior. La proposta contempla excepcions per als infants i adolescents amb discapacitat quan sigui necessari.
Paral·lelament, Demòcrates planteja reforçar l’educació digital a les aules. Les esmenes amplien l’article 46 de la normativa perquè tots els centres educatius incorporin continguts de competència digital als seus projectes educatius, adaptats a cada etapa formativa. L’objectiu és que els alumnes desenvolupin coneixements tecnològics, però també criteri crític, seguretat a la xarxa i una utilització responsable de les eines digitals.
La proposta també estableix que la tecnologia s’haurà de concebre com un suport a l’aprenentatge i no com un factor de distracció o exclusió. A més, es prioritza l’ús de programaris i plataformes que ofereixin les màximes garanties de protecció de la privacitat dels menors i es reforça la necessitat de garantir igualtat d’oportunitats per evitar la bretxa digital entre l’alumnat. En la mateixa línia, es preveu impulsar la formació contínua i especialitzada del personal docent en matèria de competència digital, amb la voluntat d’adaptar l’ensenyament als nous reptes tecnològics.
Un segon bloc destacat de modificacions se centra en la protecció dels infants i adolescents en situació de desemparament. Entre les novetats, s’incorpora l’abandonament d’un nadó per part dels progenitors com a nou indicador de desemparament. També es redefineixen diferents conceptes i procediments relacionats amb la tutela, l’acolliment residencial i les mesures cautelars d’urgència, amb la finalitat de garantir una actuació més clara i ajustada a l’interès superior del menor.
Finalment, DA proposa aclarir el paper d’Andorra Digital en matèria de protecció dels menors. El text especifica que la societat pública podrà col·laborar amb les administracions i organismes competents i emetre recomanacions tècniques, però deixa clar que les decisions corresponen als òrgans responsables de la protecció dels infants. Les seves aportacions, per tant, no tindran caràcter vinculant.