  • La façana de la seu policial, a Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Detencions policials

Detingut un jove de 20 anys per una presumpta agressió sexual a una menor de 17 després de l’avís de l’hospital

L'actuació policial es va activar arran de l'atenció sanitària a la víctima, qui va denunciar haver patit una agressió sexual constitutiva de violació

La Policia va detenir la matinada de diumenge a Ordino un jove de 20 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. L’actuació es va iniciar arran de l’avís de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on va ser atesa la víctima, una noia de 17 anys, qui va manifestar haver patit una agressió sexual constitutiva de violació.

Una parella detinguda per agressions mútues i tinença de droga

D’altra banda, aquest cap de setmana la Policia també va detenir a Escaldes-Engordany un home i una dona de 38 i 40 anys com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral. Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte, quan la parella es va agredir mútuament al domicili de la dona. Durant la intervenció, els agents van localitzar i comissar 86,8 grams d’haixix que es trobaven sobre una taula de l’immoble.

