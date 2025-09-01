Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Moment del lliurament a Xile d’un home de 31 anys, arrestat a Andorra el mes d’abril en virtut d’una ordre internacional de detenció. | Policia d'Andorra
Cooperació policial internacional

Andorra extradeix a Xile l’home de 31 anys reclamat per tràfic de drogues i vinculat a dos homicidis i un segrest

Detingut a l’abril arran d’una ordre internacional, ha estat lliurat a agents xilens amb suport de la Policia espanyola a la frontera del riu Runer

Aquest dilluns s’ha formalitzat l’entrega a Xile de l’home de 31 anys arrestat a Andorra el passat mes d’abril en virtut d’una ordre internacional de detenció tramesa per INTERPOL. La resolució havia estat dictada pel Jutjat de Garantia de la ciutat xilena d’Antofagasta, desplaçant-se fins al Principat diversos agents xilens per rebre el reclamat i iniciar-ne el trasllat, amb el suport de la Policia Nacional espanyola a la frontera del riu Runer.

Les autoritats del país sud-americà el requereixen en el marc d’un procediment penal per delictes vinculats amb tràfic d’estupefaents i tinença il·lícita d’una arma de fogueig modificada. Segons les investigacions, el cas estaria relacionat amb dos homicidis i un segrest ocorreguts el 2024. En un immoble associat a aquests fets, la policia xilena va intervenir droga i l’arma alterada, i entre els residents constava el processat.

Quan l’home va abandonar Xile i es va desplaçar a Espanya, les autoritats locals van obrir una recerca que el va situar a Andorra. Mitjançant els mecanismes de col·laboració policial, es va contactar amb el cos andorrà, qui a través de l’Oficina Central Nacional d’INTERPOL va confirmar-ne la presència i en va notificar el Ministeri de Justícia i Interior. La Fiscalia va ordenar la seva detenció i ingrés a la presó fins al moment de l’extradició.

INTERPOL havia qualificat l’investigat com a perillós, armat i amb risc d’evasió. El trasllat s’ha completat aquest dilluns amb la seva entrega a les autoritats xilenes perquè continuï el procés judicial al país d’origen.

