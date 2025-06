Verificació de la informació incorrecta

Molné admet un error en la verificació policial d’un individu reclamat per la Interpol per un doble homicidi a Xile

L’individu, detingut al Pas de la Casa, havia obtingut una autorització d’immigració el 2024 tot i una coincidència no verificada a la base de dades

El Govern ha reconegut una disfunció en el procés de verificació d’antecedents d’un ciutadà colombià detingut recentment al Pas de la Casa, reclamat per les autoritats xilenes per la seva presumpta implicació en un cas de sicariat i un doble homicidi. El cas va ser objecte d’una pregunta parlamentària presentada per la presidenta del grup Andorra Endavant, Carine Montaner, i la resposta ha estat publicada aquest dimecres al Butlletí del Consell General.

Segons l’informe tramès pel Govern, el ciutadà en qüestió va obtenir una autorització d’immigració temporal el novembre del 2024 després de superar els controls reglamentaris exigits per la Llei qualificada d’immigració. En aquest procés es van verificar els certificats d’antecedents penals i es van consultar les bases de dades policials nacionals i internacionals, inclosa la de la Interpol.

Tanmateix, posteriorment es va constatar una omissió en aquest procediment. En paraules de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, “la persona encarregada de la verificació a la base de dades d’Interpol no va advertir una coincidència amb la identitat del sol·licitant i, per tant, no es va activar el protocol de comprovació previst”.

Segons el relat del Ministeri, no existia cap ordre de detenció en vigor el dia de la sol·licitud (21 de novembre de 2024), però sí hi havia una anotació coincident que no va ser degudament contrastada. Va ser el 10 de febrer del 2025 quan la Interpol va emetre una nota oficial sol·licitant la detenció provisional de l’individu a efectes d’extradició, moment en què aquest va ser arrestat.

En resposta a la qüestió sobre l’atorgament de permisos a persones potencialment perilloses, Molné ha reiterat que “actualment el Principat ja disposa de mecanismes per detectar l’entrada i l’establiment al país de persones que representin un risc per a la seguretat de l’Estat, de les persones o dels béns, i per a l’ordre públic”. Tot i això, ha afegit que “s’han implementat mesures per millorar els procediments interns i per reforçar els mecanismes actuals”.

La ministra també ha detallat que el Govern ha analitzat el cas amb el Cos de Policia per revisar com es va dur a terme el procés i quines comprovacions es van fer, especialment pel que fa a l’ordre públic. L’objectiu, segons Molné, és evitar que es repeteixin situacions com aquesta, les quals poden tenir implicacions per a la seguretat nacional i per a la reputació internacional del país.