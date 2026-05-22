Exhaurides les 300 places disponibles per assistir a Barcelona a la Vetlla de pregària amb el papa Lleó XIV

L’Església d’Urgell ha completat les inscripcions disponibles per participar a la Vetlla de pregària amb el papa Lleó XIV, prevista per al 9 de juny a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La diòcesi ha informat que les 300 places facilitades per l’Arxidiòcesi de Barcelona ja han quedat assignades a fidels procedents de diverses parròquies i realitats pastorals del territori. Segons ha remarcat l’Església d’Urgell, la Vetlla serà l’únic acte de la visita papal obert a la participació de laics provinents d’altres diòcesis, d’acord amb les indicacions establertes per l’organització.
Pel que fa a la missa prevista l’endemà, 10 de juny, a la Basílica de la Sagrada Família, la diòcesi ha recordat que no s’ha habilitat un procés d’inscripció general, més enllà d’una representació limitada de preveres i diaques de les esglésies amb seu a Catalunya.
Per facilitar el desplaçament dels participants, l’Església d’Urgell organitzarà un autocar que sortirà des d’Andorra i diferents punts de l’Alt Urgell i la Segarra. Segons la previsió, els assistents hauran d’accedir a l’Estadi Olímpic a les cinc de la tarda, mentre que els actes previs començaran una hora més tard i la Vetlla tindrà lloc aproximadament a les vuit del vespre.
L’autocar sortirà a la una del migdia des de la plaça de les Arcades d’Andorra la Vella. Posteriorment farà parada a l’estació d’autobusos de la Seu d’Urgell a les 13.30 hores, al restaurant Boncompte de Ponts a les 14.20 hores i a la zona BonÀrea de Guissona a les 14.40 hores.
La diòcesi ha indicat que l’autocar disposa de 56 places, que s’assignaran per ordre de reserva fins al 3 de juny. Igualment, s’ha informat que no hi haurà parades per dinar ni sopar, motiu pel qual es recomana als participants portar menjar per consumir durant l’estada a l’Estadi Olímpic.