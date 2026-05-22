Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La Vetlla de pregària serà l’únic acte obert als laics d’altres diòcesis durant la visita papal a Barcelona. | Bisbat d'Urgell
El Periòdic d'Andorra
Alta resposta dels fidels

Exhaurides les 300 places disponibles per assistir a Barcelona a la Vetlla de pregària amb el papa Lleó XIV

L’Església d’Urgell habilitarà un autocar amb sortida des d’Andorra la Vella per facilitar l’assistència dels fidels inscrits a Barcelona

L’Església d’Urgell ha completat les inscripcions disponibles per participar a la Vetlla de pregària amb el papa Lleó XIV, prevista per al 9 de juny a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La diòcesi ha informat que les 300 places facilitades per l’Arxidiòcesi de Barcelona ja han quedat assignades a fidels procedents de diverses parròquies i realitats pastorals del territori. Segons ha remarcat l’Església d’Urgell, la Vetlla serà l’únic acte de la visita papal obert a la participació de laics provinents d’altres diòcesis, d’acord amb les indicacions establertes per l’organització.

Pel que fa a la missa prevista l’endemà, 10 de juny, a la Basílica de la Sagrada Família, la diòcesi ha recordat que no s’ha habilitat un procés d’inscripció general, més enllà d’una representació limitada de preveres i diaques de les esglésies amb seu a Catalunya.

Per facilitar el desplaçament dels participants, l’Església d’Urgell organitzarà un autocar que sortirà des d’Andorra i diferents punts de l’Alt Urgell i la Segarra. Segons la previsió, els assistents hauran d’accedir a l’Estadi Olímpic a les cinc de la tarda, mentre que els actes previs començaran una hora més tard i la Vetlla tindrà lloc aproximadament a les vuit del vespre.

L’autocar sortirà d’Andorra la Vella a les 13 hores per traslladar els participants fins a la Vetlla papal

L’autocar sortirà a la una del migdia des de la plaça de les Arcades d’Andorra la Vella. Posteriorment farà parada a l’estació d’autobusos de la Seu d’Urgell a les 13.30 hores, al restaurant Boncompte de Ponts a les 14.20 hores i a la zona BonÀrea de Guissona a les 14.40 hores.

La diòcesi ha indicat que l’autocar disposa de 56 places, que s’assignaran per ordre de reserva fins al 3 de juny. Igualment, s’ha informat que no hi haurà parades per dinar ni sopar, motiu pel qual es recomana als participants portar menjar per consumir durant l’estada a l’Estadi Olímpic.

El Bisbat d’Urgell activa el procés d’inscripció per participar en la vetlla del papa Lleó XIV a Barcelona

Llegir

Comparteix
Notícies relacionades
La llei de descongelació s’encamina a l’aprovació sense consens parlamentari i amb el rebuig de les esmenes
Espot reconeix que els llogaters amb contractes del 2022 són els que “queden més desprotegits” amb la descongelació
Espot admet que la manca de consens a l’EFTA “no ajuda” que la població andorrana confiï en l’Acord d’associació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
La capital projecta duplicar les places d’aparcament del Fener 2 i busca nous espais a Santa Coloma i la Margineda
  • Economia, Societat
Canillo lidera l’hivern turístic amb un 76,4% d’ocupació mentre Andorra la Vella és l’única zona que retrocedeix
  • Societat
L’Executiu deixa en mans del futur ens governamental l’ampliació de la presó: «No serà realitat aquesta legislatura»
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La capital projecta duplicar les places d’aparcament del Fener 2 i busca nous espais a Santa Coloma i la Margineda
  • Parròquies
El Comú d’Ordino confia que el plec de bases del futur centre sociosanitari estigui enllestit «abans de finals d’any»
  • Economia, Parròquies
Encamp destinarà 1,9 milions a renovar equipaments i cobrir el 35% del consum del Complex amb energia solar
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu