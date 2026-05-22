Espot reconeix que els llogaters amb contractes del 2022 són els que “queden més desprotegits” amb la descongelació

El cap de Govern, Xavier Espot, ha tornat a defensar aquest divendres que la llei de desintervenció dels lloguers “és una llei protectora” i ha acusat el Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) de voler “vehicular falsament” la idea que el text està “fet a mida dels propietaris”. “No comparteixo que aquesta llei no incorpori mecanismes de protecció dels llogaters”, ha assegurat Espot, insistint en el fet que el text aposta per una desintervenció “progressiva i parcial”, i amb limitacions als increments de preus fins i tot en casos de canvi de llogater.
Així, el mandatari governamental ha reivindicat que la reforma “ha buscat un punt d’equilibri” entre propietaris i llogaters i ha remarcat que “és molt difícil modificar-la sense caure en una situació més inequitativa per una part del col·lectiu o per una altra”. En aquest sentit, ha reiterat que el model actual no tornarà a les pròrrogues forçoses generalitzades: “Aquesta no és ni la voluntat del Govern ni és el programa sota el qual vam concórrer a les passades eleccions”, ha afirmat.
Tanmateix, i tot i defensar el text, Espot sí que ha reconegut que hi ha un col·lectiu “més desprotegit”: les persones que van signar contractes de lloguer l’any 2022 i que els veuran expirar el 2027. “Aquest sí que és un col·lectiu que no està particularment contemplat en el projecte de llei”, ha admès, apuntant, però, que l’Executiu treballa en “mesures d’acompanyament” perquè, en cas de renovació, no hagin d’assumir increments “excessius o importants” del preu del lloguer.
Ara bé, el que sí que ha deixat també bastant clar el mandatari és que aquestes eventuals mesures no passarien necessàriament per modificar la llei: “Per la via reglamentària o per accions executives podem donar un cert acompanyament i una certa empara a aquests llogaters”. Cal recordar que, precisament ahir dijous, l’SHA va tornar a reclamar “garanties reals” per a aquest col·lectiu, alhora que va alertar que molts contractes formalitzats després del 2021 han quedat en una situació de “desprotecció arbitrària”.
Espot afirma que no hi ha hagut mà estesa per part de l’oposició
Qüestionat també per les crítiques dels grups de l’oposició després que s’hagin rebutjat totes les seves esmenes al Projecte de llei per part de la majoria, Espot s’ha mostrat molt contundent en qüestionar inclús la seva “voluntat negociadora”. “No sé si als grups parlamentaris que van plantejar una esmena a la totalitat se’ls pot dir que tenien molta voluntat negociadora”, ha etzibat, en clara referència a la presentada per la bancada Socialdemòcrata a principis del mes d’abril.
En aquesta línia, el cap de l’Executiu també ha acusat els tres grups -Concòrdia, PS i Andorra Endavant- de voler “instrumentalitzar” el conflicte de l’habitatge: “Tot i que alguns es posen darrere la pancarta, quan veiem les seves esmenes tampoc donaven particularment resposta a les demandes del Sindicat d’Habitatge”. Així, Espot s’ha lamentat en el fet que en “un tema tan important, tan transversal i tan cabdal” no hi hagi hagut “una política de més mà estesa” per part de l’oposició.