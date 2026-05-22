  • Cañada atenen els mitjans de comunicació al Centre Cultural de la Llacuna. | Marvin Arquíñigo
Laura Gómez Rodríguez
Formació a entitats

Cañada defensa el seu paper com a raonador en la conscienciació sobre digitalització i intel·ligència artificial

La sessió sobre IA, digitalització i drets humans ha reunit prop d’un centenar de treballadors de l’administració i entitats públiques a la Llacuna

El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, ha reivindicat el paper de l’oficina com a organisme de garantia de drets davant els reptes que plantegen la digitalització i l’ús de la intel·ligència artificial a l’administració pública. Ho ha fet aquest divendres en el marc de la sessió de formació ‘Intel·ligència Artificial, Digitalització i Drets Humans a l’Administració Pública’, celebrada al Centre Cultural La Llacuna, la qual ha reunit prop d’un centenar de persones vinculades a l’administració general, comuns, parapúbliques i entitats de dret públic.

Cañada ha fet un “balanç positiu” de la jornada i ha remarcat que la participació “mostra l’interès” que desperta aquesta qüestió dins de les institucions. El raonador ha defensat la necessitat d’impulsar aquest tipus de trobades per conscienciar sobre els riscos associats a les noves eines digitals i la intel·ligència artificial, més enllà dels avantatges que poden aportar en termes d’eficiència.

“Tenim l’encomana de divulgar els drets humans” – Xavier Cañada

“És imprescindible”, ha afirmat, tot advertint que les entitats que desenvolupen aquestes eines “han de ser conscients que comporten eficiència però també comporten riscos”. En aquest sentit, ha puntualitzat que la conferència no tenia un enfocament tècnic, sinó centrat en “l’ètica”.

El raonador ha explicat que la mateixa legislació encomana a la institució “aquesta observació o estar atents dels possibles punts febles” relacionats amb la protecció dels drets humans. Tot i assegurar que “per ara no veiem punts crus”, ha defensat que precisament aquestes formacions serveixen per anticipar possibles problemàtiques.

“Hi ha vulneracions a l’hora d’accedir als serveis digitals” – Xavier Cañada

Cañada també ha posat el focus en les dificultats d’accés als serveis digitals i la bretxa digital que pot generar desigualtats entre la ciutadania. “Hi ha vulneracions a l’hora d’accedir als serveis digitals”, ha assenyalat, recollint també les reflexions exposades durant la ponència sobre els riscos d’exclusió que poden derivar-se de la digitalització. “És aquest punt en el qual l’administració està atenta”, ha indicat.

En aquesta línia, ha defensat la funció de l’oficina com a eina “d’acompanyament respecte a l’administració” i ha recordat que una de les seves missions és precisament “divulgar els drets humans”. Davant l’interès generat, no ha descartat repetir iniciatives similars en el futur. “És possible que fem més sessions, no estem tancats a res”, ha manifestat.

Ben aviat, el balanç d’actuacions del 2025 de l’oficina del raonador

Durant l’atenció als mitjans, Cañada també ha avançat que l’oficina presentarà “en breus” el balanç d’atenció corresponent al 2025. Tot i no voler entrar en detalls sobre el contingut de les queixes rebudes, sí que ha indicat que “s’han rebut queixes de tots tipus”. El raonador ha explicat que la voluntat és donar a conèixer primer aquestes dades al Consell General abans de fer-les públiques. “Preferim primer presentar-ho al Consell”, ha conclòs.

