Finançament íntegre per la CASS

La CASS finançarà cinc nous tractaments mèdics d’alta complexitat incorporats al reglament sanitari

La modificació del reglament incorpora nous tractaments per malalties greus i amplia opcions terapèutiques per a pacients especialitzats

El Govern ha aprovat una modificació del Reglament que regula el finançament públic dels medicaments d’alta complexitat per incorporar cinc nous tractaments que passaran a estar coberts al 100% per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). La mesura s’emmarca en l’actualització periòdica de la normativa amb l’objectiu d’adaptar-la a les noves necessitats assistencials i als avenços terapèutics.

Entre els fàrmacs incorporats hi ha la tiopronina, destinada al tractament de la cistinúria homozigòtica severa, i l’anidulafungina, indicada per a casos de candidiasi invasiva associada a micosis sistèmiques greus. El nou reglament també inclou el seladelpar per al tractament de la colangitis biliar primària i el finançament del tractament amb foslevodopa/foscarbidopa per a persones amb Parkinson en fase avançada.

Els nous tractaments incorporats tenen costos anuals que poden superar els 69.000 euros segons cada cas clínic

Segons les dades facilitades, el cost anual d’aquests tractaments oscil·la entre els 9.555 euros i més de 69.000 euros en funció del medicament i de les necessitats terapèutiques de cada pacient. La modificació reglamentària també amplia la possibilitat de prescriure l’omalizumab als especialistes en al·lergologia, una competència que fins ara assumien serveis com pneumologia, pediatria, dermatologia i medicina interna. Aquest medicament està indicat per al tractament de l’asma al·lèrgica greu persistent i de la urticària crònica espontània.

L’Executiu compra un terreny per 275.000 euros amb l’objectiu d’habilitar un mòdul específic de salut mental

