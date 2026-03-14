Espot situa l’habitatge al centre del debat i defensa reformes socials en el 33è aniversari de la Constitució

El cap de Govern, Xavier Espot, i el síndic general, Carles Ensenyat, han aprofitat el Dia de la Constitució per reflexionar sobre els principals reptes polítics, socials i econòmics del país. En els seus missatges institucionals, tots dos han reivindicat el paper de la Carta Magna com a base de l’estat de dret i com a marc que garanteix els drets, les llibertats i l’estabilitat institucional.
Entre les qüestions que Espot ha situat al centre de l’acció de govern hi ha l’accés a l’habitatge. El cap de l’Executiu ha remarcat que es tracta d’una de les principals preocupacions de la ciutadania i ha explicat que des de l’administració treballen amb mesures estructurals per revertir la situació. En aquest sentit, ha apuntat la previsió de desintervenir el mercat dels lloguers a partir de l’any vinent, una mesura que ha d’anar acompanyada de la creació d’un parc públic de pisos assequibles.
Segons ha indicat, aquestes iniciatives busquen “millorar la situació de manera progressiva i sostinguda”, incrementant l’oferta d’habitatge i facilitant l’accés a un lloguer a preu assequible.
En el terreny dels drets socials, Espot també ha fet referència al debat sobre la interrupció voluntària de l’embaràs. El cap de Govern ha assegurat que l’Executiu continua treballant per trobar una fórmula que permeti avançar en els drets de les dones sense alterar l’equilibri institucional del país. En aquest sentit, ha afirmat que el Govern treballa “de forma discreta, però perseverant” per assolir una solució que permeti avançar en aquest àmbit.
Pel que fa al model econòmic, Espot ha defensat la necessitat de consolidar un creixement equilibrat i respectuós amb l’entorn. Segons ha exposat, el Govern aposta per un desenvolupament que combini la diversificació econòmica amb la preservació del medi natural. “Volem créixer millor, amb una economia diversificada, amb oportunitats per als joves i amb el conjunt de la societat”, ha assegurat.
El cap de Govern també ha situat la globalització i els canvis econòmics com alguns dels grans reptes del present. Tant Espot com Ensenyat han coincidit a destacar el paper de la ciutadania en la construcció del futur del país. El cap de Govern ha subratllat que la participació de la població és clau en moments de transformació i ha defensat la necessitat d’escoltar les inquietuds i propostes de la societat.
Per la seva banda, el síndic general ha remarcat que les tres dècades de vigència de la Constitució han anat acompanyades d’un progrés notable del país. En aquest sentit, ha recordat que Andorra ha evolucionat institucionalment i socialment durant aquest període. Tal com ha assenyalat, “hem crescut en drets, en llibertats i en benestar social”, mantenint alhora el respecte per les tradicions i el model institucional propi.
Ensenyat també ha destacat el paper del marc constitucional com a garantia d’estabilitat. Segons ha indicat, en un context internacional incert, la Constitució continua oferint “la seguretat jurídica i el consens necessari per avançar” i adaptar el país als nous reptes econòmics i socials.
Els dos dirigents han coincidit finalment a assenyalar que el Dia de la Constitució és una oportunitat per renovar el compromís amb els valors democràtics i amb el model institucional que ha permès consolidar Andorra com un estat modern i integrat en l’escena internacional.