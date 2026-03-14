Serrano Pentinat apel·la al desenvolupament vital dels joves i la contribució del país per part de la gen gran

El copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha fet una crida a reforçar la cohesió social entre generacions, preservar la cultura del diàleg i mantenir el compromís amb la pau en el seu missatge amb motiu del Dia de la Constitució.
En la seva intervenció, Serrano Pentinat ha dedicat una part destacada del discurs a la relació entre joves i gent gran, que ha situat com un element essencial per al futur del país. En aquest sentit, ha assenyalat que els joves han de disposar d’oportunitats reals per desenvolupar el seu projecte vital, especialment en àmbits com l’educació, la formació professional o l’accés al primer habitatge.
Paral·lelament, ha volgut posar en valor la contribució de les persones grans a la societat andorrana, que ha qualificat de “memòria viva del país”. Segons ha remarcat, reconèixer la seva trajectòria implica reforçar els mecanismes d’acompanyament i suport, especialment en l’atenció domiciliària, la coordinació sociosanitària i la lluita contra la soledat no desitjada.
El copríncep també ha destacat la utilitat de les iniciatives que connecten diferents generacions, com els programes que impliquen escoles, entitats i centres de dia, amb l’objectiu d’afavorir el coneixement mutu i consolidar la cohesió social. En aquest context, ha defensat la necessitat de renovar el compromís entre generacions per garantir oportunitats als joves i assegurar protecció i respecte a la gent gran.
Durant el missatge institucional també ha remarcat que la història d’Andorra s’ha construït sobre la base del pacte i el consens, un element que considera essencial per garantir la convivència. En aquest sentit, ha defensat que els desacords només poden trobar una solució estable a través del diàleg i la voluntat d’entesa entre les parts. Tal com ha afirmat, “cap conflicte no troba solució duradora en la imposició”, sinó que requereix la paraula compartida i la voluntat de reconciliació.
Serrano Pentinat ha reafirmat igualment el compromís del Principat amb la cooperació internacional i amb les institucions que treballen per promoure la pau i la justícia, tot apuntant que Andorra pot aportar una veu basada en la moderació, la prudència i la concòrdia.
Finalment, el copríncep episcopal també ha fet referència a la situació internacional, marcada per diversos conflictes armats i crisis humanitàries. En aquest context, ha recordat el sofriment de les persones afectades per la guerra, especialment aquelles que es veuen obligades a abandonar casa seva o pateixen les conseqüències de les desigualtats i les crisis globals.