Espot planteja parlar amb Macron sobre la possible connexió ferroviària amb França arran del bloqueig de l’RN20

El cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que la situació derivada del tall de l’RN20 evidencia la necessitat de reforçar les connexions estructurals amb l’exterior, inclosa la ferroviària. Així, el mandatari governamental ha assenyalat, en una entrevista a la ràdio francesa ICI Occitania, que aprofitarà la visita prevista del president francès, Emmanuel Macron, a l’abril per abordar la qüestió.
El dirigent ha afirmat que la situació generada pel tall de l’RN20 “posa de manifest la forta dependència d’Andorra de les infraestructures viàries” i reforça la necessitat de plantejar l’ampliació de l’enllaç ferroviari que actualment arriba fins a l’Hospitalet-près-l’Andorre. En aquest sentit, Espot ha incidit que es necessita l’acord de França per poder dur a terme aquesta infraestructura, la qual ha qualificat de “molt cara”.
Pel que fa als treballs per restablir la circulació, Espot ha sostingut que França disposa “de tots els recursos necessaris” i ha destacat la feina feta per les prefectures d’Occitània i de l’Arieja. Amb tot, ha recordat que l’Executiu ha ofert la seva cooperació “des del principi, tant tècnicament com diplomàticament”, davant una crisi que ha qualificat de complexa.
Sobre les mesures adoptades per pal·liar l’impacte del tall, el cap de Govern ha explicat que s’ha activat un val de combustible de 30 euros. “Estem compensant l’augment dels costos de combustible derivats del trajecte més llarg a causa del tall de la carretera”, ha detallat, tot assenyalant que el trajecte des de Tolosa pot allargar-se prop de dues hores més a través de rutes alternatives.
En aquesta línia, Espot ha admès que el tancament de l’RN20 té“un impacte important” en la mobilitat de persones i mercaderies. “És principalment una conseqüència econòmica i també afecta la mobilitat de les persones”, ha afirmat. A més, ha recordat que el Pas de la Casa concentra el 20% de l’activitat comercial del país i que el comerç i el turisme representen el 40% del PIB. Segons ha indicat, el sector al detall registra una caiguda d’ingressos d’entre el 60% i el 80%, mentre que l’hoteleria es veu menys afectada per l’arribada de visitants a través d’Espanya.