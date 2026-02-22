Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Alguns treballadors busquen alternatives fora del Pas mentre entitats admeten que encara no hi ha dades concretes sobre possibles afectacions. | Marvin Arquíñigo
Agències
Incertesa laboral al Pas

Argentinos en Andorra alerta que la caiguda d’ingressos pot reduir plantilles abans d’acabar la campanya d’hivern

Marcelo Ponce adverteix que la frenada sobtada després de l’esllavissada arriba quan s’havia reforçat personal per l’alta activitat inicial

El president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, afirma que “el neguit principal que tenim des de l’associació és si els empresaris” del Pas de la Casa podran “aguantar fins a final de temporada” als treballadors temporers. Així ho ha afirmat Ponce a l’Agència de Notícies Andorrana, “si ja no es factura tant, potser no necessites tant personal”.

Tal com ha assenyalat Ponce, el problema aquí és que “la temporada va començar molt bé en facturació” i en “quantitat de neu”. Degut això, “es va arribar a contractar més persones que altres anys” i “es van augmentar les hores extres de molts dels treballadors”. “I, de cop i volta, va arribar l’esllavissada” que “ho ha aturat tot”, ha remarcat. En aquest sentit, Ponce ha valorat la situació com “una llàstima” perquè hi ha persones que han quedat “en una situació compromesa”.

Ponce també ha assenyalat que “la majoria no estan marxant del país, però sí que estan a la cerca d’alternatives”. “Quan ja has fet tota la paperassa per a vindre aquí a treballar i has fet un esforç per a pagar els avions, ja et quedes”, ha detallat. En aquest sentit, Ponce ha relatat que s’han trobat “casos de persones que deixen de viure al Pas de la Casa i tracten de buscar feina i allotjament a altres parròquies”. “Clar, això és afegir més complexitat per la situació actual de l’habitatge”, ha detallat. “No és marxar, sinó replantejar la situació”, ha aclarit.

“Quan ja has fet tota la paperassa per a vindre aquí a treballar i has fet un esforç per a pagar els avions, ja et quedes” – Marcelo Ponce

Així doncs, Ponce també ha volgut fer un matís, ja que hi ha dues situacions ben diferenciades. Per una banda, estan “els argentins que treballen a les pistes d’esquí i als hotels” que, “pel moment, no tenen cap afectació”; però, per una altra, “estan els que treballen en els comerços” de venda al detall. És en aquest segon cas en què “no estan força bé”, a causa de la “baixada de la facturació”.

Així i tot, Ponce ha destacat que tot “són percepcions” i que “encara no tenim xifres concretes” sobre quantes persones es poden acabar veient afectades. Preguntada sobre aquest respecte, la presidenta de Colombianos en Andorra, Katherine Barbosa, apunta que, “pel moment, no tenim constància” de persones colombianes en aquesta situació, ja que “quasi tota la població es concentra a la Vall Central i Encamp”.

Les benzineres del Pas, a punt per aplicar els vals de carburant tot i rebre les instruccions amb el temps just

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El Comú de Canillo licita el reforç i la substitució d’un tram de voravia a la urbanització Sant Pere del Tarter
La 15a Calçotada d’Escaldes omple el Prat del Roure i serveix 10.000 calçots en un ambient plenament primaveral
L’FC Andorra supera el Saragossa amb un doblet de Cerdà i resisteix amb patiment fins al xiulet final a Encamp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Gili exigeix “anar de bracet” amb el Govern i reclama que es faci consulta comunal abans de legislar en urbanisme
  • Societat
Andorra Recerca i Innovació impulsa un estudi sobre l’habitatge i la integració social dels temporers al Principat
  • Societat, Successos
Un taxista pateix un accident després d’un atac al cor al volant a Grau Roig i és evacuat en helicòpter
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Comú de Canillo licita el reforç i la substitució d’un tram de voravia a la urbanització Sant Pere del Tarter
  • Cultura, Parròquies
La Biblioteca d’Escaldes-Engordany gairebé duplica la participació d’adults en activitats culturals durant l’any 2025
  • Parròquies, Societat
La capital millorarà la senyalització de Riberaygua i remodelarà Aigüeta i Biscariet després de les actuals obres
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu