  • La frontera francoandorrana, aquests darrers dies. | Marvin Arquíñigo
Mesures per fer front al bloqueig viari

Els xecs de carburant pel tall de l’RN20 entren en vigor i redueixen fins al 47% la caiguda de vehicles al Pas de la Casa

La mesura, activada després de la publicació del decret, ha permès distribuir més de 500 vals de 30 euros a turistes d’Occitània des de dissabte

El Govern ha assegurat que el descens de l’arribada de turistes per la frontera del Pas de la Casa s’ha moderat després de l’entrada en vigor dels xecs de carburant aprovats per compensar l’impacte del tall de l’RN20. Segons les dades facilitades per l’Executiu a través de les xarxes socials, el volum de vehicles registrat aquest cap de setmana de bon temps ha estat un 47% inferior al d’un cap de setmana habitual, una xifra que millora la caiguda del 75% que s’havia registrat des del 31 de gener, quan la via francesa va quedar tallada en els dos sentits de circulació a causa de l’esllavissada.

Així, des de dissabte s’han distribuït més de 500 xecs regal de 30 euros en carburant adreçats als turistes provinents d’Occitània. La mesura forma part del paquet anunciat per incentivar l’arribada de visitants al nucli encampadà, el qual també inclou un xec carburant de 30 euros per als turismes francesos i de 200 euros per als autobusos de més de 30 places provinents de la Regió d’Occitània que, per arribar al Principat, hagin de fer un trajecte més llarg de l’habitual. L’ajut adopta la forma de val per vehicle, persona i setmana i s’ha d’aplicar directament sobre la despesa final en qualsevol estació de servei del país.

Per accedir-hi, els beneficiaris s’han d’adreçar a l’Oficina de Turisme del Pas de la Casa, identificar-se i acreditar la matrícula del vehicle per comprovar que correspon a la regió prevista. Una vegada validada la documentació, es lliura el val, el qual s’ha de presentar en el moment de pagar el combustible. Cal recordar que la gestió dels vals recau en Andorra Turisme, mentre que el Govern assumeix l’abonament final de l’ajuda.

