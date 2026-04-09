Escalé reclama exemples ‘reals’ de diversificació econòmica mentre Baró defensa aquesta via per captar talent

El debat sobre la captació de talent al Principat ha evidenciat discrepàncies entre el Govern i l’oposició sobre el model econòmic i les mesures a adoptar. El president del grup parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé, ha reclamat exemples concrets d’èxit en diversificació econòmica, mentre que el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha defensat aquesta estratègia com a clau per atraure i retenir talent.
Escalé ha posat el focus en la necessitat de cobrir vacants qualificades en sectors com la sanitat, l’enginyeria o la investigació. “Volem saber les accions a futur, les implementades ja les coneixem”, ha afirmat, tot recordant que la problemàtica és immediata i vinculada també a l’encariment del cost de vida al país. En aquest sentit, ha advertit de la dificultat de retenir talent local en un context de baixa natalitat i amb estudiants que marxen a formar-se a l’estranger i no retornen.
“No hi ha hagut diversificació”, sosté Escalé en relació amb l’obertura econòmica
El ministre, però, ha respost destacant iniciatives en l’àmbit formatiu i de recerca, com la creació del Registre d’Estudiants d’Ensenyament Superior, el qual permetrà disposar d’informació actualitzada sobre els estudiants, especialment els que es formen fora del país. També ha posat en valor els ajuts a doctorats impulsats per entitats com l’AR+I i la Universitat d’Andorra, així com el projecte de creació d’una Oficina de Transferència dels Resultats d’Investigació (OTRI), destinada a traslladar el coneixement al teixit empresarial.
Escalé, a més d’aplaudir la iniciativa, ha aprofitat per demanar la concreció sobre la implementació de mesures com l’OTRI i el seu calendari, un fet que el titular de la cartera d’Educació no ha detallat perquè es troba en fase de treball i que “encara no podem oferir un plantejament concret”. Escalé ha valorat positivament aquesta iniciativa, tot i insistir en la necessitat de mesures efectives per afavorir el retorn del talent. “Mesures com les que explica el ministre són essencials”, ha apuntat, en referència a la connexió entre investigació i empresa.
El retorn del talent format a l’estranger continua sent un dels principals reptes
El debat s’ha centrat també en el model econòmic. El president del grup parlamentari de Concòrdia ha qüestionat que l’obertura a la inversió estrangera hagi generat diversificació real. “No hi ha hagut diversificació”, ha afirmat, tot argumentant que factors com l’augment del preu de l’habitatge, la manca de connexions transfrontereres o la falta d’interacció entre empresa i recerca ho impedeixen. A més, ha reclamat referències empíriques i ha citat exemples com Malta o Xipre, on, segons ha dit, l’obertura econòmica ha comportat especialització i no diversificació.
Per la seva banda, Baró ha defensat l’acció del Govern dels darrers anys. “No és cert que no hàgim fet mesures durant 15 anys”, ha afirmat, assegurant que l’executiu ha garantit la “supervivència d’Andorra”. En aquest sentit, ha argumentat que abans de diversificar “el primer que has de fer és sobreviure”, i ha vinculat els avenços en cooperació internacional i fiscalitat amb la capacitat actual d’afrontar aquest procés.
El ministre ha insistit que diversificar no implica renunciar a l’especialització. “Diversificar no vol dir multiversificar”, ha dit, tot defensant la necessitat de desenvolupar diverses activitats econòmiques que permetin augmentar el PIB per càpita. També ha relacionat aquesta estratègia amb l’Acord d’associació amb la Unió Europea, el qual, segons ha afirmat, ha de generar confiança i facilitar la captació de talent.