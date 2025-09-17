La cooperació transfronterera obre pas a zones econòmiques especials per impulsar la diversificació

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha inaugurat la primera jornada de cooperació transfronterera destacant que en aquesta “hi ha hagut plantejaments per part de diversos empresaris, també responsables de banda a banda de la frontera, responsables polítics, i ha sorgit la idea de les zones econòmiques especials”.
Segons la ministra, una d’aquestes iniciatives “ja està bastant desenvolupada, que és a Organyà, i sembla que hi ha interès per les empreses andorranes de participar en el desenvolupament de la zona”. Ha afegit que encara resta per definir si seran “zones d’emmagatzematges simplement, o si poden ser zones també de producció industrial”.
Tor ha remarcat que “el que ha quedat clar després de la taula rodona d’aquesta tarda és que a Andorra hi ha certes indústries que no es poden desenvolupar perquè no hi ha terreny suficient, i que aquestes zones econòmiques especials de banda a banda de la frontera podrien ser un recurs per a la diversificació econòmica d’Andorra”.
Per avançar en aquesta línia, s’ha constituït un grup de treball que “aplega tant el Govern com els diversos empresaris reunits a la Cambra, a la CEA i a l’EFA”. Tor ha assenyalat que “s’ha d’anar treballant en el si d’aquest grup per veure quines possibilitats hi ha de desenvolupament del teixit econòmic andorrà gràcies a aquestes zones especials”.
Pel que fa a les propostes, ha detallat que “la d’Organyà sembla que ja està progressant bastant, i hi ha una altra proposta a l’Arieja, a Megans Léval, concretament, que encara s’ha de treballar bastant més”.
La ministra ha precisat que s’han obert reflexions sobre aspectes fiscals: “A l’inici es parlava de Zona Franca; Zona Franca sembla, de moment, que seria anar molt lluny, però una zona econòmica especial també implica un tractament fiscal especial”. Ha insistit que, en aquest punt, “no hi ha cap acord que s’hagi conclòs, de moment”.
En aquest marc, Tor ha subratllat que “és molt important per tots aquests projectes que hi hagi realment una aliança entre públic i privat, i quan parlem de públic, parlem dels diversos nivells de les administracions”.
Segons indiquen des de l’Executiu, aquesta primera jornada ha posat l’accent en la cooperació com a eina de diversificació econòmica i en el paper clau de projectes com les Zones Econòmiques Especials. En paral·lel, els participants han coincidit que la col·laboració publicoprivada i la millora de les infraestructures de connexió són imprescindibles per garantir una cooperació efectivat.