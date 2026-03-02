Escaldes-Engordany impulsa ‘Ressonàncies’, un cicle cultural amb motiu del Dia Internacional de la Dona

El Comú d’Escaldes-Engordany ha presentat el cicle cultural ‘Ressonàncies. Veus que vibren, històries que transformen’ amb motiu del Dia Internacional de la Dona. La proposta reuneix diverses iniciatives artístiques amb la voluntat de donar visibilitat a experiències i trajectòries femenines que han contribuït a transformar la societat, situant la cultura com a eina de reflexió i pensament crític.
La programació s’iniciarà el 12 de març a les 20.00 hores amb la representació teatral ‘Querida amiga: Las verdaderas cartas de Elena Francis’, a la Sala d’Actes del Comú. L’obra, basada en les cartes del consultori Francis, permet revisitar el context social del franquisme i analitzar els models culturals que van influir en diverses generacions de dones.
El programa ofereix teatre, presentacions literàries i poesia amb accés gratuït fins a completar l’aforament disponible en cada espai
El 19 de març, a les 20.00 hores, la Biblioteca Comunal acollirà la presentació del llibre ‘150 anys en veu de dona’, amb textos de Jordi Novell i il·lustracions de Maria Picassó. La publicació recull prop d’un centenar de retrats de dones referencials en la música popular d’arreu del món, amb diversitat generacional, geogràfica i estilística. L’acte comptarà amb l’acompanyament musical de la cantant andorrana Júlia Sart.
El cicle es clourà el 25 de març a les 19.00 hores amb el recital ‘Veus de dona’, protagonitzat per Eva Arasa, també a la Biblioteca Comunal. La proposta posa en relleu les veus poètiques femenines al llarg de la història.