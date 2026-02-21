Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
8 de març

Acció Feminista crida a la mobilització el Dia Internacional de la Dona davant un “temps d’involució”

El col·lectiu denuncia que el dret a l’avortament continua sense estar garantit i reclama reformes efectives en drets sexuals i reproductius

El 8 de març tornarà a tenyir-se de reivindicació als carrers del país. Acció Feminista ha fet una crida a la mobilització amb motiu del Dia Internacional de les Dones en un context que defineixen com de “temps d’involució”, tant a escala global com al Principat.

En un comunicat difós a través de les xarxes socials, el col·lectiu denuncia que el dret a l’avortament continua sense estar garantit a Andorra. “Continuem havent de marxar fora del país. Continuem esperant reformes que no arriben. Continuem patint violència institucional en forma de silencis, dilacions i promeses buides”, han expressat.

Segons l’entitat, la manca de canvis legislatius perpetua una situació d’inseguretat jurídica i desigualtat per a moltes dones. Consideren que l’absència de garanties en matèria de drets sexuals i reproductius evidencia la distància entre els discursos institucionals i la realitat quotidiana.

L’entitat alerta d’un retrocés global en drets i manté la pressió al carrer per exigir garanties jurídiques i igualtat real a Andorra

Amb tot, el missatge no és només de denúncia. L’organització reafirma les seves reivindicacions històriques: el dret a decidir sobre el propi cos, vides lliures de violències masclistes i una igualtat real que inclogui també l’àmbit econòmic i laboral. “Reivindiquem drets per a totes”, remarquen.

Davant el que qualifiquen de retrocés global i de l’ús de la por com a eina política, les activistes asseguren que tornaran a sortir al carrer per exigir canvis efectius. “Prou ruda. Ens volem lliures, amb drets i amb garanties”, conclou el comunicat.

Stop Violències acusa el debat sobre l’avortament de ser una “cortina de fum” davant mancances estructurals

