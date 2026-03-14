Encamp incrementa un 2,6% les pernoctacions esportives i supera les 9.100 estades durant l’any 2025

La parròquia d’Encamp ha registrat un increment del 2,63% en les pernoctacions vinculades a estades esportives durant el 2025 en comparació amb l’any anterior. En total, el 2025 s’han comptabilitzat 9.134 pernoctacions, davant de les 8.900 registrades el 2024.
Aquest augment consolida el posicionament de la parròquia en el turisme esportiu, ja que moltes de les estades corresponen a esportistes i equips professionals que escullen Encamp per preparar competicions o temporades esportives.
La corporació comunal fa anys que treballa per impulsar aquest model turístic i, segons indiquen des del comú, els resultats comencen a ser visibles. El creixement registrat confirma l’atractiu de la parròquia com a destinació per a equips i esportistes que busquen espais adequats per a la preparació física i tècnica.
Entre els clubs i esportistes que han utilitzat les instal·lacions de la parròquia durant l’últim any hi ha hagut nadadors de la Reial Federació Espanyola de Natació, que han escollit el Pas de la Casa per preparar els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. “Venen més d’una vegada a l’any i s’hi estan entre tres setmanes i un mes i un mig al Pas de la Casa”, ha explicat el conseller d’Esports, Nino Marot.
També hi han fet estades les seccions poliesportives del FC Barcelona —hoquei, bàsquet, handbol i futbol sala—, que han escollit Encamp per dur a terme la pretemporada d’estiu gràcies al conveni signat entre el comú i el club català. Durant el mateix període estival, l’equip Paris Basketball, que competeix a l’EuroLeague, també ha preparat la temporada al Pas de la Casa. A més, el patinador espanyol Daniel Milagros ha entrenat a la parròquia abans del seu debut als Jocs Olímpics de Milà, celebrats aquest passat mes de febrer.
Segons Marot, aquesta estratègia ha contribuït a consolidar la parròquia com a destinació esportiva. “Aquesta política que estem fent fa que Encamp sigui un lloc de referència per a estades esportives tant per a professionals com de tecnificació”, ha afirmat.
Malgrat la competència d’altres centres especialitzats, com el CAR de Sant Cugat o Font-Romeu, les federacions i els clubs continuen valorant diversos factors que ofereix la parròquia. “Estem al sud d’Europa i els hi agrada per l’alçada del Pas de la Casa i a Encamp tenen dies de sol, tranquil·litat, bons serveis i els cedim diferents instal·lacions esportives”, ha comentat Marot.
L’estratègia del comú també passa per millorar les infraestructures esportives. La corporació preveu iniciar el mes de juny les obres de reforma del Complex Esportiu del Pas de la Casa per continuar reforçant l’atractiu de la parròquia per a les entitats esportives.
El projecte inclou l’ampliació del gimnàs, que passarà dels 196 metres quadrats actuals als 582, així com millores als accessos, les piscines i els vestidors. La previsió és que una part de les instal·lacions pugui estar operativa a mitjan 2027, “tenint en compte els Jocs Olímpics del 2028”, ha assenyalat Marot.