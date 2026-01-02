Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
El Pas de la Casa inaugura el Saló de la Infància i la Joventut amb la previsió d’arribar a 300 persones diàries

Amb activitats pel públic infantil i juvenil, la proposta també suposa una oferta d'Après Ski pel públic que vol tancar una jornada lúdica després d'esquiar

La 31a edició del Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra aterra al Pas de la Casa després de la seva exitosa estada per Encamp, que entre el 27 i el 30 de desembre va aplegar fins a 3.000 persones. En aquest cas, el Saló estarà obert fins al 4 de gener. Tal com ha explicat el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica del comú d’Encamp, Nino Marot, l’objectiu a la vila encampadana és registrar una assistència de públic similar a la de les darreres edicions, que se situa entorn de les 300 persones.

Segons el conseller, “el balanç -del Saló- ha estat molt positiu a Encamp”, i pel que fa al Pas de la Casa, “és un esdeveniment molt esperant pel jovent i també pels turistes, que cada any venen i repeteixen”. De fet, Marot ha assegurat que la proposta, amb nombroses activitats pel públic infantil i juvenil, també suposa una oferta atractiva d’Après Ski pel públic que vol tancar una jornada lúdica després d’un dia a pistes.

“És un esdeveniment molt esperant pel jovent i també pels turistes, que cada any venen i repeteixen” – Nino Marot

Des de primera hora, les activitats han estat “plenes de gom a gom” i des del comú “estem molt contents de veure tota aquesta afluència de públic”. I és que el Saló ofereix una programació variada amb activitats lúdiques, espectacles i propostes innovadores, com ara cinema 7D, tallers creatius, espais interactius i zones esportives, consolidant-se com una de les propostes familiars més destacades de les festes nadalenques.

