[En directe]: Segueix minut a minut la segona jornada de la visita del copríncep francès, Emmanuel Macron

Emmanuel Macron reprèn aquest dimarts la seva agenda institucional al Principat en la segona jornada de la visita oficial, la primera des del 2019. El copríncep francès ha iniciat el dia amb actes al Lycée Comte de Foix i a l’Escola Andorrana de Santa Coloma, abans de desplaçar-se a la Casa de la Vall, on, després d’una reunió bilateral amb el cap de Govern i una trobada amb els síndics generals, culminarà amb el discurs a la plaça del Poble. La jornada culminarà aquesta tarda al Santuari de Meritxell.