  • El copríncep Emmanuel Macron durant el seu discurs als alumnes del Lycée Compte de Foix. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
Segona dia de la visita

Macron presumeix de “pluralitat” educativa al Lycée Compte de Foix amb alumnes de “40 nacionalitats diferents”

Seguidament, el copríncep ha visitat l'escola andorrana, on un centenar d'alumnes l'han rebut onejant les banderes i cantant l'himne nacional

El copríncep francès, Emmanuel Macron, ha començat la seva segona i darrera jornada a Andorra visitant el Lycée Compte de Foix i l’escola andorrana de Santa Coloma, aquest matí. El centre educatiu francès ha estat el primer a rebre’l, amb un centenar d’alumnes, mestres i responsables de l’escola, qui han escoltat el discurs de Macron a la cantina.

Després d’una càlida ovació, Macron ha començat el parlament posant en relleu la “pluralitat educativa” d’Andorra i, concretament, del Lycée, presumint que el centre té escolaritzat a alumnes de “40 nacionalitats diferents”. Seguidament, ha elogiat la capacitat d’Andorra de conviure amb tres grans sistemes educatius diferents i ha afirmat que “estic molt content d’estar al costat de la joventut andorrana”.

En aquest sentit, ha deixat clar als alumnes que “aprendre i formar part del sistema francès és una sort” i ha mostrat la seva “total confiança amb la joventut andorrana”. Abans de marxar, ha parlat directament amb alguns dels alumnes presents, mostrant-se molt proper amb els que han deixat els nervis a un costat i han conversat amb ell. Finalment, el president de França i el cap de Govern, Xavier Espot, s’han fet una fotografia amb l’alumnat.

Macron i Espot amb els alumnes del Lycée. | I.R.

Tot seguit, s’ha desplaçat cap a Santa Coloma, la directora de l’escola andorrana, Olga Moreno i el ministre d’Educació, Ladislau Baró l’estaven esperant. Pocs minuts després, Macron ha accedit al patí de l’escola, acompanyat de Moreno, Baró, Espot i el síndic general, Carles Ensenyat. A continuació, un centenar d’alumnes li han donat una càlida benvinguda onejant banderes andorranes i cantant l’himne d’Andorra, el Gran Carlemany.

Com ja és habitual, Macron s’ha mostrat molt proper també amb l’alumnat de l’andorrana, signant les petites banderes i saludant als nens i nenes. De fet, quan el copríncep ja marxava del patí, un nen ha anat corrent cap a ell per aconseguir l’autògraf i ha tornat il·lusionat a celebrar-ho amb els seus companys. De l’esbronc que, probablement, ha rebut per part de la seva mestra, no en sabem res.

L’alumne que ha aconseguit l’autògraf de Macron. | El Periòdic

El matí educatiu s’ha clos a Santa Coloma, on Emmanuel Macron ha assistit a una classe de flora i fauna impartida en català i francès. Just després, acompanyat del copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, d’Ensenyat i Espot, Macron ha fet un recorregut a peu des de la plaça Príncep Benlloch fins a Casa de la Vall, on més alumnes amb banderes els han donat caliu.

Macron es dona un bany de masses a l’escola andorrana. | Marvin Arquíñigo
  • Educació
L’Executiu consolida el servei de menjadors escolars adaptats a necessitats alimentàries específiques
  • Educació
Els estudiants de segona ensenyança participen en el concurs ‘WhatsApp Relats’, enguany de format nacional
  • Educació, Uncategorized
El Comú d’Escaldes-Engordany obre un procés de selecció per trobar educadors i educadores d’ Escola Bressol
