Macron presumeix de “pluralitat” educativa al Lycée Compte de Foix amb alumnes de “40 nacionalitats diferents”

El copríncep francès, Emmanuel Macron, ha començat la seva segona i darrera jornada a Andorra visitant el Lycée Compte de Foix i l’escola andorrana de Santa Coloma, aquest matí. El centre educatiu francès ha estat el primer a rebre’l, amb un centenar d’alumnes, mestres i responsables de l’escola, qui han escoltat el discurs de Macron a la cantina.
Després d’una càlida ovació, Macron ha començat el parlament posant en relleu la “pluralitat educativa” d’Andorra i, concretament, del Lycée, presumint que el centre té escolaritzat a alumnes de “40 nacionalitats diferents”. Seguidament, ha elogiat la capacitat d’Andorra de conviure amb tres grans sistemes educatius diferents i ha afirmat que “estic molt content d’estar al costat de la joventut andorrana”.
En aquest sentit, ha deixat clar als alumnes que “aprendre i formar part del sistema francès és una sort” i ha mostrat la seva “total confiança amb la joventut andorrana”. Abans de marxar, ha parlat directament amb alguns dels alumnes presents, mostrant-se molt proper amb els que han deixat els nervis a un costat i han conversat amb ell. Finalment, el president de França i el cap de Govern, Xavier Espot, s’han fet una fotografia amb l’alumnat.
Tot seguit, s’ha desplaçat cap a Santa Coloma, la directora de l’escola andorrana, Olga Moreno i el ministre d’Educació, Ladislau Baró l’estaven esperant. Pocs minuts després, Macron ha accedit al patí de l’escola, acompanyat de Moreno, Baró, Espot i el síndic general, Carles Ensenyat. A continuació, un centenar d’alumnes li han donat una càlida benvinguda onejant banderes andorranes i cantant l’himne d’Andorra, el Gran Carlemany.
Com ja és habitual, Macron s’ha mostrat molt proper també amb l’alumnat de l’andorrana, signant les petites banderes i saludant als nens i nenes. De fet, quan el copríncep ja marxava del patí, un nen ha anat corrent cap a ell per aconseguir l’autògraf i ha tornat il·lusionat a celebrar-ho amb els seus companys. De l’esbronc que, probablement, ha rebut per part de la seva mestra, no en sabem res.
El matí educatiu s’ha clos a Santa Coloma, on Emmanuel Macron ha assistit a una classe de flora i fauna impartida en català i francès. Just després, acompanyat del copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, d’Ensenyat i Espot, Macron ha fet un recorregut a peu des de la plaça Príncep Benlloch fins a Casa de la Vall, on més alumnes amb banderes els han donat caliu.