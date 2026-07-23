Els visitants d’altres nacionalitats guanyen pes al juny amb prop del 5%, mentre els gals decauen un altre 5%

Durant el mes de juny han entrat al país un total de 819.673 visitants, dels quals 388.490 són turistes (47,4%) i 431.183 són excursionistes (52,6%). En relació amb el mes de juny de l’any passat, el nombre de visitants presenta una variació negativa del 2,8%. Així mateix, el nombre de turistes disminueix un 4%, mentre que el d’excursionistes disminueix un 1,7%.
Per país de procedència, els visitants d’altres països registren un increment del 4,9%. En canvi, els visitants procedents d’Espanya i de França disminueixen un 2,4% i un 5%, respectivament, i tal com també s’ha reflectit en l’entrada i sortida de vehicles. En termes acumulats dels darrers 12 mesos, el nombre total de visitants disminueix un 1,5%. Aquest resultat s’explica pel fet que, «tot i que els turistes augmenten un 4,7%, els excursionistes disminueixen un 6,7%«, segons conclouen des del Departament d’Estadística.
Respecte al país de procedència, els visitants francesos destaquen amb una disminució del 10,4%, mentre que els visitants espanyols i d’altres països registren variacions positives del 3,3% i 12,4%, respectivament. Val a dir que l’acumulat des de l’inici de l’any (YTD) del nombre de visitants dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) ha tingut una variació negativa del 0,2% en relació amb el mateix període referit a l’any anterior.
L’atractiu del país continua sent els seus preus
Els principals motius de visita al país són les compres, que representen un 51,9% del total, seguides de les activitats relacionades amb la natura (passejar a la muntanya, gaudir del paisatge, etc.) amb un 14,1% i de la pràctica d’esport, amb un 10,4%. Tanmateix, cal incidir que el motiu de visita «varia segons la tipologia dels visitants».
Desglossat per tipologies, en el cas dels turistes, el principal motiu de visita és la natura, amb un 25,2%, seguida de la pràctica d’esport (20,3%) i de les compres (18,8%). Pel que fa als excursionistes, el motiu predominant és el de les compres, que representen el 81,2% del total. En segon lloc, el 7,4% dels excursionistes visiten el país per un motiu de pas.