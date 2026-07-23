14% menys de vehicles provinents de França al juny, amb una decaiguda global a les dues fronteres del 6%

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de juny s’estima en 325.463, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de juny de l’any anterior del 4,7%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la caiguda ha estat del 0,4% i per la frontera francoandorrana del 13,9%.
De gener a juny, respecte al mateix període del 2025, s’ha produït un decrement del 6,1% en el nombre total de vehicles que han entrat al país, amb un increment del 0,4% dels provinents d’Espanya i un decreixement del 21,6% dels provinents de França. Així mateix, el nombre de vehicles que han entrat a Andorra durant els darrers 12 mesos s’estima en 4.059.842.
Les dades reflecteixen que l’entrada i sortida de vehicles per la frontera francoandorrana ha rebut una menor activitat en comparació al 2025; amb una caiguda anual del 21,6% dels que entraven i del 26,4% dels que sortien
D’altra banda, el nombre de vehicles que han sortit del país durant el mes de juny s’estima en 311.544, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de juny de l’any anterior del 9%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del 0,6% i per la frontera francoandorrana del 26,4%.
D’igual manera, en aquest primer semestre i respecte al mateix període del 2025, s’ha produït un decrement del 8,6% en el nombre total de vehicles que han sortit del país, amb un increment del 0,4% dels que han sortit per Espanya i un decreixement del 29,2% dels que han sortit per França. Finalment, el nombre de vehicles que han sortit d’Andorra durant els darrers 12 mesos s’estima en gairebé 4.000.000.