Els veterinaris coordinaran amb els comuns una estratègia per controlar i gestionar les colònies de gats ferals

El Govern ha mantingut aquesta setmana la primera reunió amb el recentment constituït Col·legi de Veterinaris (COVA) per abordar la gestió de les colònies de gats ferals, una qüestió que afecta totes les parròquies en major o menor mesura. Segons la presidenta de l’entitat, Jael Pozo, la trobada ha servit per traslladar la preocupació creixent sobre aquesta problemàtica i per establir un calendari de reunions amb els comuns. L’objectiu és escoltar les necessitats específiques de cada territori i coordinar accions adaptades a les seves particularitats.
La iniciativa parteix dels consistoris, amb la Massana al capdavant del procés. Aquesta parròquia ja ha impulsat un programa de coordinació que inclou punts d’alimentació controlats per millorar la gestió dels animals. Altres territoris també han avançat en la mateixa línia: Andorra la Vella ha incrementat els recursos destinats a la fauna urbana, mentre que Sant Julià de Lòria ha prioritzat la relació entre ciutadania i animals. Les institucions implicades volen definir una estratègia comuna que permeti regular de manera eficient les colònies felines mitjançant una col·laboració a tres bandes entre el COVA, els comuns i el Ministeri de Medi Ambient.
Paral·lelament, el col·legi professional participarà en la modificació de la llei de tinença i protecció dels animals, aportant assessorament tècnic al Govern. Pozo ha destacat que el COVA proposarà millores al text legal quan l’Executiu els traslladi la nova redacció, amb la finalitat de garantir una aplicació més efectiva i coherent de la normativa.