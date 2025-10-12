Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Treball conjunt entre COVA i comuns per a la gestió de les colònies de gats ferals. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Coordinació per controlar colònies

Els veterinaris coordinaran amb els comuns una estratègia per controlar i gestionar les colònies de gats ferals

Les trobades amb els comuns, liderades per la Massana, busquen definir una estratègia conjunta i revisar la legislació sobre protecció animal

El Govern ha mantingut aquesta setmana la primera reunió amb el recentment constituït Col·legi de Veterinaris (COVA) per abordar la gestió de les colònies de gats ferals, una qüestió que afecta totes les parròquies en major o menor mesura. Segons la presidenta de l’entitat, Jael Pozo, la trobada ha servit per traslladar la preocupació creixent sobre aquesta problemàtica i per establir un calendari de reunions amb els comuns. L’objectiu és escoltar les necessitats específiques de cada territori i coordinar accions adaptades a les seves particularitats.

Jael Pozo lidera la primera junta del Col·legi Oficial de Veterinaris d’Andorra després de la seva constitució

Llegir

La iniciativa parteix dels consistoris, amb la Massana al capdavant del procés. Aquesta parròquia ja ha impulsat un programa de coordinació que inclou punts d’alimentació controlats per millorar la gestió dels animals. Altres territoris també han avançat en la mateixa línia: Andorra la Vella ha incrementat els recursos destinats a la fauna urbana, mentre que Sant Julià de Lòria ha prioritzat la relació entre ciutadania i animals. Les institucions implicades volen definir una estratègia comuna que permeti regular de manera eficient les colònies felines mitjançant una col·laboració a tres bandes entre el COVA, els comuns i el Ministeri de Medi Ambient.

Els comuns intensifiquen el control de les colònies de gats amb protocols, convenis i uns pressupostos a l’alça

Llegir

Paral·lelament, el col·legi professional participarà en la modificació de la llei de tinença i protecció dels animals, aportant assessorament tècnic al Govern. Pozo ha destacat que el COVA proposarà millores al text legal quan l’Executiu els traslladi la nova redacció, amb la finalitat de garantir una aplicació més efectiva i coherent de la normativa.

Comparteix
Notícies relacionades
Omplint els carrers de teatre, complicitat i vida cultural
El canvi de paviment en unes obres en un centre comercial d’Andorra la Vella provoca un nou ensurt entre els veïns
Èric Galimany s’imposa al Trofeu Engel & Völkers d’Aravell i tanca amb triomf el Circuit Nacional de Golf

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
L’èxit del Projecte Caldes i el creixement de visitants consoliden Escaldes com a referent turístic durant l’estiu d’enguany
  • Societat
Alta afluència de vehicles i llargues retencions a la frontera amb Espanya durant la festivitat de la Hispanitat
  • Parròquies, Societat
Canillo impulsa la construcció d’un nou berenador a Prats com a model de sostenibilitat i integració paisatgística
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
El Festac consolida el seu creixement amb més de 3.500 espectadors i una forta complicitat amb el públic assistent
  • Parròquies, Societat
L’èxit del Projecte Caldes i el creixement de visitants consoliden Escaldes com a referent turístic durant l’estiu d’enguany
  • Parròquies, Societat
Canillo impulsa la construcció d’un nou berenador a Prats com a model de sostenibilitat i integració paisatgística
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu