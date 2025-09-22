Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un moment de l'inici de l'assemblea constituent del Col·legi Oficial de Veterinaris. | El Periòdic / E.H.M
Elena Hernández Molina
Assemblea constituent

Jael Pozo lidera la primera junta del Col·legi Oficial de Veterinaris d’Andorra després de la seva constitució

La fita arriba després d’un llarg procés de més de cinc anys entre professionals, assessorament legal i coordinació amb Justícia i Interior

El Principat ha fet un pas endavant en la defensa dels drets laborals dels veterinaris, ja que aquest 22 de setembre s’ha celebrat l’assemblea constituent del Col·legi Oficial de Veterinaris d’Andorra (COVA). En aquesta trobada s’ha escollit la primera junta de govern, que ha quedat presidida per Jael Pozo, amb Indiara Tosatti com a secretària, Jordi Giné com a tresorer i Sònia Armengol i Josep Casals com a vocals.

La creació del COVA havia estat aprovada pel Consell General amb un termini de sis mesos per dur a terme la constitució, i finalment la professió veterinària ha marcat aquesta data com un moment històric pels seus drets i pel seu reconeixement. En l’assemblea extraordinària hi han participat 40 professionals, que han aprovat els Estatuts del Col·legi, han validat l’única candidatura presentada a la junta de govern i han conegut el full de ruta de les següents accions de la institució. Aquesta fita s’ha assolit després de més de cinc anys de treball, en què s’han redactat estatuts consensuats entre els professionals, s’ha comptat amb assessorament legal i amb el suport del Ministeri de Justícia i Interior.

Una professió vocacional amb un pes invisible, la salut mental dels veterinaris a Andorra

Llegir

Pozo ha afegit que els reptes que té al davant la professió són diversos: “reptes laborals, econòmics, socials, psicològics i de salut pública ens esperen. La pandèmia ja ha evidenciat el paper essencial dels veterinaris en la gestió d’epidèmies, i el concepte de One Health s’ha mostrat més necessari que mai per abordar les malalties zoonòtiques i els efectes del canvi climàtic”.

La presidenta també ha remarcat que la creació del Col·legi ha de permetre “valorar i regular la nostra professió a través d’un codi deontològic, millorar la qualitat dels serveis veterinaris i vetllar pel benestar animal i la salut pública, així com defensar el reconeixement del veterinari com a professional sanitari”.

A més, ha destacat la il·lusió de comptar amb veterinaris jubilats que han estat presents en l’acte: “ens ha fet especial il·lusió tenir professionals ja retirats que han estat referents per a molts de nosaltres. Per això hem aprovat nomenar-los membres honorífics del Col·legi”.

La nova presidenta, Jael Pozo, veterinària amb una trajectòria de més de quinze anys en la professió i amb experiència tant en clínica d’animals domèstics com en gestió sanitària, ha subratllat la importància del pas que s’ha fet avui. Ha remarcat que “hem aconseguit reunir en una mateixa sala veterinària de diferents generacions per un projecte comú, com és la creació d’un col·legi oficial. El que volem és que sigui una veu col·lectiva, representativa i forta davant de les institucions i de la societat”.

