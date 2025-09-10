Els comuns intensifiquen el control de les colònies de gats amb protocols, convenis i uns pressupostos a l’alça

Hi ha més gats de carrer a Andorra dels que sembla. Sovint es veuen en grups, darrere d’un contenidor o a les zones més tranquil·les dels barris. Són colònies senceres que conviuen amb el dia a dia dels veïns i que, des de fa uns anys, han entrat de ple a l’agenda comunal, motiu pel qual, des de les diferents corporacions comunals del territori, s’han encetat diversos protocols i convenis per posar ordre a una realitat que, fins fa poc, quedava en mans del voluntariat i d’associacions altruistes.
A Escaldes-Engordany, la fotografia és precisa: 26 colònies inventariades i una població d’uns 260 gats, dels quals 188 estan esterilitzats i 153 porten xip. El comú ha establert un conveni amb Laika, la qual s’encarrega de les campanyes sanitàries, i compta amb una empresa tècnica per fer auditories i informes semestrals. El pressupost per al 2025 puja a 30.000 euros, amb partides per alimentació, casetes, cartells i treballs tècnics. “Els inspectors de Medi Ambient supervisen ‘in situ’ el compliment dels objectius”, expliquen des de la corporació. La recollida dels animals, inclosos els exemplars morts a la via pública, també va a càrrec de l’empresa autoritzada, la qual actua seguint el protocol de Govern.
Andorra la Vella ha optat per una estratègia que combina benestar animal i convivència ciutadana. El pla se centra en el mètode CER —captura, esterilització, desparasitació, xip i retorn— i s’aplica amb la col·laboració de Ronronejand, el Centre Veterinari Les Valls, cuidadores acreditades i voluntariat. Els gats vulnerables, malalts o cadells no tornen al carrer, sinó que passen per llars d’acollida i adopcions responsables, mentre el comú ha habilitat punts d’alimentació, aporta material i menjar i finança tractaments veterinaris més enllà de les esterilitzacions bàsiques. “Considerem la gestió de la fauna urbana una prioritat no només des del punt de vista animalista, sinó també per la convivència i la higiene”, assenyalen.
En una línia semblant, Sant Julià de Lòria ha començat enguany una campanya per aplicar el protocol CER i inventariar les colònies. Més de 80 gats han estat esterilitzats i registrats al RAC, amb un pressupost de 25.000 euros, i tot i que el comú no té convenis amb associacions, sí que col·labora puntualment en tractaments de gats malalts identificats per entitats i particulars. Ara, la mirada se centra en la pedagogia i en l’aprovació imminent d’una nova ordinació. “La intenció és crear la figura de l’Agent de la Ciutadania per combatre l’incivisme i fer pedagogia en residus i gestió de colònies”, apunten.
Per altra banda, a la Massana hi ha 20 colònies amb 257 gats esterilitzats, molts dels quals ja identificats amb xip. La corporació ha detectat que molts veïns alimentaven gats pel seu compte i ha impulsat un registre obligatori per obtenir autorització. “Aquest programa té l’objectiu de millorar la qualitat de les colònies, perquè sabrem quanta gent alimenta gats i en quins punts, unes dades que ara mateix no tenim i que seran molt útils a l’hora de gestionar-les”, explicava Eva López, cap de Medi Ambient, ara fa unes setmanes, tot recordant que la normativa vigent no permet alimentar animals fora dels punts controlats i prohibeix l’abandonament, el maltractament o la sostracció.
Pel que fa a Ordino, la parròquia disposa de 12 colònies registrades amb prop de 250 gats. El comú aplica un pla d’esterilització i sanejament que ha permès controlar més del 90% de les colònies, amb 211 gats esterilitzats des del 2021, i les captures es fan amb gàbies equipades amb menjar i aigua, revisades regularment “per evitar l’estrès dels animals i garantir-ne l’alliberament o esterilització en el menor temps possible”. En aquest sentit, la corporació destaca el paper dels veïns voluntaris i de l’associació Santuari Cor Animal, la qual fomenta adopcions, tot i que el protocol de recollida continua sent el de 2016, a l’espera de l’actualització per part del Govern.
Finalment, cal destacar que Canillo ha optat per un conveni amb Laika per aplicar el protocol CER i vetllar pel benestar de les colònies, amb un pressupost de 15.000 euros aquest 2025. Tots els gats tractats són registrats al RAC i el comú disposa de protocols diferenciats per a animals domèstics i de colònia. Encamp, per altra banda, ha externalitzat el pla de gestió a través de la figura de l’agent del medi, encarregat de la vigilància i el control. La corporació treballa amb associacions com Ronronejand i Laika per subministrar menjar i evitar que els gats siguin alimentats de manera descontrolada.