El carrer de la Unió activa el tercer carril per descongestionar el KM0 i limita el gir a l’esquerra als autobusos

El carrer de la Unió ja compta des d’aquest divendres amb el tercer carril habilitat entre la rotonda del KM0 i la Dama de Gel, una actuació amb què el Govern busca descongestionar aquest punt de trànsit i reduir els embussos a la zona del conegut ‘cacahuet’. Amb l’entrada en funcionament de la nova configuració viària, també s’ha iniciat un període de pedagogia perquè els conductors s’adaptin als canvis, especialment a la prohibició del gir a l’esquerra cap al carrer Na Maria Pla per als turismes.
Així, la reforma deixa dos carrils de circulació des del KM0 en direcció a la Dama de Gel, tot i que a mitja alçada del carrer de la Unió aquests es converteixen en un de sol. En aquest punt, només els autobusos podran continuar fent el gir a l’esquerra cap al carrer Na Maria Pla, mentre que la resta de vehicles s’hauran d’incorporar al carril únic per continuar fins a la rotonda de la Dama de Gel.
El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha defensat que la nova configuració “permet ordenar el trànsit i millorar la fluïdesa i la seguretat de la mobilitat”, en un tram on la velocitat també s’ha reduït fins als 30 quilòmetres per hora. A més, les obres s’han executat durant la nit per minimitzar les afectacions. “Aquesta nit hem asfaltat i hem pintat”, ha explicat Forné, qui ha destacat la coordinació entre Govern i els comuns per tenir els tres carrils operatius aquest mateix matí.
“Necessitem una mica de pedagogia per als conductors que no estan habituats a les noves mesures” — David Forné
Tot i que la infraestructura ja està en funcionament, encara resten alguns treballs de senyalització horitzontal i vertical. Durant aquesta primera jornada, agents de circulació informaven conductors i vianants dels canvis, ja que en alguns punts encara no s’havien col·locat tots els senyals de prohibició de gir. Forné ha admès que ara caldrà “una mica de pedagogia per als conductors que no estan habituats a les noves mesures”, especialment per als vehicles que intentin girar a l’esquerra, una maniobra que “només està permesa per a l’autobús”.
El secretari d’Estat ha defensat que l’actuació permet “guanyar fluïdesa” en una de les principals artèries del país, ja que connecta la carretera de l’Obac, la carretera general 1 i les valls centrals. Segons ha recordat, aquesta actuació se suma a les turborotondes implantades recentment, unes mesures que tenen l’objectiu de “descongestionar punts neuràlgics de congestió com la rotonda del KM0”. Així, amb els canvis, els embussos deixaran de concentrar-se directament a la rotonda del KM0 i es traslladaran cap a la meitat del carrer de la Unió, just a la zona on els dos carrils passen a un.
Un dels interrogants que encara genera dubtes és el funcionament de la zona de càrrega i descàrrega. Finalment, s’ha delimitat un espai al costat de la parada d’autobús situada al carrer de la Unió, una decisió presa “com a mesura d’última hora”, segons ha explicat Forné. Malgrat aquest ajust, el secretari d’Estat ha assegurat que la zona de càrrega i descàrrega “no penalitza la solució” adoptada perquè “finalment tenim els tres carrils”.