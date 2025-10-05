Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Els interns del centre penitenciari poden gaudir de tallers ocupacionals. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Activitats per als interns

Els tallers ocupacionals del centre penitenciari impliquen el 63% dels presos i reben una valoració positiva

Segons detallen, els interns realitzen diferents manualitats de manera guiada com per exemple, objectes de decoració de Nadal

El centre penitenciari ofereix diversos tallers ocupacionals als interns dels quals es fa “un balanç molt positiu”, ja que hi pren part un elevat percentatge de persones. De fet, aquest any participen en aquests tallers de forma voluntària un total de 32 interns, és a dir, que la participació es troba al 63% dels presos ingressats a la Comella, exceptuant els que es troben en règim obert que únicament pernocten a la presó. 

Segons detallen des del centre, els tallers ocupacionals es componen d’espais on els interns de manera guiada poden fer manualitats diverses, com per exemple objectes de decoració de Nadal. A més, també preparen objectes com poden ser pintures i obres d’art amb les quals a posteriori poden concursar a l’exposició Marraco que se celebra cada any a Lleida promogut per la Generalitat de Catalunya, com altres manualitats que poden ser treballs de fusteria elaborant jocs de taula, peces de fang, papiroflèxia, i tallers de punt. 

Per donar continuïtat a aquesta oferta des del Govern han convocat un concurs nacional per a l’elaboració i execució de les classes per als tallers ocupacionals, que s’ha publicat aquesta setmana al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

